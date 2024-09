Vier dat de zomer in aantocht is met deze zweterige mix van Lindstrøm

Lindstrøm komt uit de ijskoude stad Oslo, dus voor hem is lekker weer niet per se heel vanzelfsprekend. Toch is het nu ook bijna zomer in het Noordelijk halfrond: de Noorse producer deelt een roodverbrande mix exclusief op THUMP.



De set duurt een uur, en Lindstrøm vertelt THUMP via e-mail dat het een zeldzame live-set is, die vorig jaar is opgenomen tijdens zijn performance op het Trópico Festival in Acapulco, waar hij optrad met Todd Terje, Pachanga Boys, Greg Wilson en Session Victim. “Ik liep rond en zag schildpadden en flamingo’s en ik genoot van het tropische klimaat in Mexico. Dat was wel bijzonder, want in Noorwegen sneeuwde het nog de week daarvoor.”



Ondanks zijn koude thuisland, roept zijn muziek beelden op van helder water en felle zonnestralen. Deze set wordt nog levendiger doordat je het publiek af en toe hoort juichen.

“Het is een mix met eigen materiaal,” zegt Lindstrøm. “De meeste liedjes zijn opnieuw gearrangeerd of ge-edit om beter te werken in een liveoptreden. Meestal zoek ik wat oude liedjes en wat nieuwe uit, en ik probeer verschillende dingen uit. Ik deel mijn live-sets niet zo vaak, want voor mij voelt het achteraf niet zo spannend meer.”



Luister hieronder naar de live-set van Lindstrøm op het Trópico Festival.