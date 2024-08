We namen de line-up van Dour 2023 door voor jullie

Dit artikel werd geschreven als deel van een partnership tussen VICE+ en Dour Festival.

De line-up van Dour is van hoge kwaliteit en verleidelijk. Het is ook enorm volgepropt. Zo vol dat je weleens verloren zou kunnen raken in het doolhof van namen en genres – tussen degenen die je kent en degenen die je intrigeren – maar ook het doolhof van schema’s, podia, enz. Om het je wat makkelijker te maken, volgt hier een korte beschrijving van alle artiesten die dit jaar op Dour staan.

We doen het nu, want de kans is groot dat we op 17 juli niet beschikbaar zijn om over het festival te schrijven. Maar goed, het is beter om van tevoren te weten wat voor spannends er op het programma staat dan te lezen over alles wat je hebt gemist, toch?

Woensdag 12 juli

Serpent Woensdag 12 juli, 19uur, het festival laat zijn eerste jeugdige bloemblaadjes zien in La Petite Maison Dans la Prairie: Serpent leeft voor jullie gelukzalige smoelen en is verheugd om jullie hier op Dour te zien (voordat jullie moeten beginnen werken aan jullie thesis voor de tweede zit).

Geeeko We willen geen ruzie met de genoemde artiest maar Geeeko is dit, he.

Trikk Trikk werkt samen met mensen van Optimo of Innervisions, getalenteerde fotografen en uitstekende grafisch ontwerpers; wij hebben een collega die op commando kan boeren en scheten kan laten.

Zola “Zola” is omgekeerd “Olaz”, wat komt van “all eyes on me”, dus Zola is Tupac.

**Acid Arab

**Types die noch Arabisch zijn, noch acid spelen, net zoals de Mouvement Réformateur (MR) dat noch een beweging noch hervorming is.

Mama Snake Woensdag 12 juli, dag van de reptielen op Dour.

DI-MEH Zeg MIVB, als jullie toch zo graag “jong” willen zijn zoals jullie jezelf voorstellen in jullie reclame, speel dan deze track voor de volgende campagne.

Aleksandir We ontdekten het met Yamaha; sindsdien willen we sterven met deze klanken.

Boys Noize Dé observatie van de eerste twee decennia van de 21ste eeuw: hoewel selfiesticks zo snel als ze populair werden, voor de simpelere geesten onder ons, terug zijn verdwenen, blijft een pet achterstevoren dragen een trend.

**Khali

**Niet te verwarren met The Great Khali, hoewel ze beiden vechten, kiest Khali voor een zachtere aanpak met teksten in plaats van vuisten.

**TUKAN

**Sommige zeer naïeve mensen geloven nog steeds dat dialoog ons kan redden van de vernietiging van het leven; we geloven alleen nog in Tukan, het zij zo.

Klangkuenstler Kreuzberg starter pack.

**L’Impératrice

**We hebben niets gemeenschappelijk met mensen, die hun blauwe hemden en maatpakjes op donderdag zitten te “netwerken”, “afterworken” op plux, behalve het feit dat we allemaal naar L’Impératrice luisteren en van alcohol houden.

Malaa Iemand moet toch een manier vinden om het publiek van de Boombox uit te leggen dat de gemaskerde persoon die als laatste optreedt, na vier rappers, niet Siboy, Leblanco, Crimi, Kekra, Gus la zone, Gambino, Menace Santana, Yuzmv, TK, of iemand anders van de lijst op de lijst van cagoule-style.com is.

Meg-Beg De cuteste twitter bio van de line-up.

Nico Moreno Het bewijs dat je muziek kunt maken die hit en uit Caen komt.

Donderdag 13 juli

Meute

MEUTEUUUUUUUH !!!!!!

Grove GROVEUUUUUH !!!!!!

The Blaze THE BLAZEUUUUUUH !!!!!!

Roxane Métayer Presented by Safe Ground ROXANE MÉTAYER PRESENTED BY SAFE GROUNDEEUUUUUH !!!!!!

REZZ Het kan niet eeuwig blijven werken, he…

Mahnoor b2b SHIR.IN Presented by Daytimers Maureen Wist je dat SHIR.IN ook fotograaf was? Wist je dat Nikos Aliagas ook fotograaf was? Wist je dat Bob Dylan ook beeldhouwer was? Wist je dat Georges-Louis Bouchez ook politicus was?

Feminine Hi-Fi

Feminine Hi-Fi zet zich in voor de waardering van de vrouwen in de reggae, dub en soundsystem cultuur en zien reggae als een taal om zich te wapenen tegen seksistische onderdrukking. De mannelijke tegenhanger Masculine Lo-Fi, daarentegen, slaapt op een matras op de grond, scrollt door Twitter met zijn linkerhand en krabt aan zijn ballen met de rechterhand.

CKay

Het is dringend tijd dat Elon Musk ermee kapt kinderen te verwekken – of toch op z’n minst de verantwoordelijkheid op zich neemt ze een voornaam te geven.

Fatal Move Eerste groep die het nieuwe historische Garage-podium inhuldigt.

Tiakola

Tiakola, Damso, Ninho… Franse rap heeft iets met mensen genaamd William.

ROMY

“Ah, wow, da’s de zangeres van de XX!”

Andy C Leverancier van kapot harde drops op Dour sinds 2006.

Kyrist Stop met Wales belachelijk te maken, Cardiff is echt hard.

Sam Ruffillo Presented by Toy Tonics Hetzelfde voor Bologna, behalve dat het niemand iets kan schelen, want niemand durft Italië uit te lachen, vooral nu Giorgia Meloni er is.

**Ada Oda

**Het begint met een Belgisch-Italiaanse rockband, gevolgd door Google-zoekopdrachten op Frédéric François, Sicilië, Corsica, de FNLC, het marxisme-leninisme, Hermès of Marco Mouly, dan een omweg op YouTube, om uiteindelijk te eindigen op een sekssite, of beter gezegd de video van een man die zich aftrekt op een video van Giorgia Meloni – dat heet serendipiteit, of gewoon verdwalen op het internet.

Hedex feat. MC Skywalker

Jazeker, voor de mensen die fan zijn van Pokémon en Star Wars (da’s toch ook gewoon een kinderverhaal, niet?) bestaat MC Pikachu ook, en die heeft miljoenen views.

**Isha

**Frans voor Dummies, voor alle Flamands.

Ken Carson

Bestel uw Rick Owens botten en all black Balenciaga outfit op tijd.

**Attila

**Negen albums in vijftien jaar – dat is niet zo veel als $uicideboy$, maar het is nog steeds genoeg om ons te weerhouden van een te verregaande beoordeling.

**Kill The Noise

**De Koning van de stilte, maar dan Dubstep.

**Glauque

**De soort groep die de media, zowel vakbladen als traditionele kranten, proberen te vergelijken met andere groepen – laat deze Franse Eminems met rust.

Eliza Rose

“Deed het pijn toen je uit de hemel viel?”

**LIBERATO

**Hoeveel artiesten zijn er om over te schrijven? Meer dan 200? Ah, ja… En hebben we de overeenkomst met Dour al getekend? Ja.

Lojay

Bon, dit is het nieuws van de dag: koffie drinken en fronsen bij het lezen van de namen op de line-up helpt niet voor inspiratie

Used Wanneer Acid geen video’s maakt om de geheimen van de wereld bloot te geven, kun je hem blijkbaar vinden op een dj set van Used – een man met smaak.

Do or Die

En wat was jouw eerste tattoo?

Punish Yourself

Oké meesteres, bent u nu dan klaar met bevelen te geven?

Pongo

Als Pingu en Ponko een dochter hadden…

Sad Night Dynamite

Het is te vroeg voor sommige mopjes…

Tagada Jones

Indien je nog niet wist hoe Franse punk metal klonk

The Notwist Onze ouders zagen hen in 2007, nu is het aan ons (ja, wij zijn 17).

39bermuda De naam van de bende van het Luxemburgplein in Brussel (ja, zij weer), het geluid van een zachte en warme bong.

Grace Ives We zijn geen gemakkelijke fans; wij zijn alleen fans van artiesten die echt laten zien dat ze het leuk vinden om muziek te maken.

**GUTTI

**De Didier Drogba van de betonnen grond.

High Hi Dat zijn High Five’s voor mensen die te stoned zijn om hoog genoeg te raken met hun armen, dus elkaar gewoon in het gezicht blazen en onmiddellijk vergeten wat ze eigenlijk deden.

**Killbox (Ed Rush & Audio)

**Breng je ingebeelde rugzak alvast maar mee.

Kim Ann Foxman

Kim Ann Foxman heeft veel te veel dingen gedaan; Kim Ann Foxman laat ons veel te veel nieuwe tabs openen.

**La Zowi

**De nieuwe koningin, na Beyoncé, Mylène Farmer en Axelle Red.

**Legal Shot Sound System feat. Lasai

**Dub voor dummies: we vinden het leuk als de selector het nummer opnieuw begint te spelen, zeker wanneer een “pjew pjew” geluid het nummer voorafgaat.

Living Gate De langverwachte terugkeer van death metal naar Dour, allen erheen.

LYZZA Double Z als een hoekschop in Glasgow in 2002, of als groot, hyperpop clubgeluid om 17.30 uur in Le Labo.

**yunè pinku

**Alleen al door het lezen van de naam, kon je raden dat het om een digitale humanoïde gaat.

**OJOO GYAL

**Onze favoriet van de line-up – geen enkele pardon als je vóór 3 uur ‘s ochtends terugkeert naar de camping.

REA Presented by Daytimers Blijkbaar de laatste artiestendescriptie geschreven door het Dour-team…

Sisley & BenOneShot

Als je diarree hebt op het werk, zet dan een dikke schijf op en zeg dat je aan een tekst hierover werkt – het werkt best goed als je werk niet inhoudt dat je artikelen over het toilet moet schrijven.

**Stoneman

**In de Dub Corner? Echt? We zijn oprecht verrast.

Thempress Presented by Daytimers

Thempressionant!

thrown Een Zweedse groep die in het Engels zingt, en waarvan we de teksten nog steeds niet begrijpen – het had een Engelse groep kunnen zijn die in het Zweeds zingt.

TOCCORORO

Mijn buur.

Tsar B

Tsar B laat ons allemaal buigen voor haar muzikale monarchie

**VCL

**Player Quicktime Media.

Bibi Seck Presented by Toy Tonics Kleine shout-out naar onze collega Riek, we weten dat je deze leuk vindt.

Congo Natty feat. Blackout JA & Iron Dread (Phoebe)

Ken je dat gevoel wanneer je moet kiezen tussen Dubstep of Reggae? Wij ook niet. Maar het is nooit te laat om te proberen.

Farrago Antwerpenaren kennen er wat van.

Gee Lane Presented by Toy Tonics Strandfeest, maar dan op Dour.

Vrijdag 14 juli

Marija Rasa Presented by Safe Ground Resident van Kiosk Radio, net als de studenten van Sint-Lukas.

Bladee

Er bestaan mensen die geboren zijn uit ouders die hen hebben verwekt terwijl ze aan het neuken waren op emo-cloud-rap-lofi (vermengd met hyperpop) en die nu ouder zijn dan 10 jaar.

The Clockworks We vragen ons nog steeds af waarom Vlamingen beter Engels kunnen spreken dan Walen.

Baby Volcano De eerste persoon die een grap maakt over de staat van zijn of haar anus na het eten van te pikant voedsel wordt verbannen van het festival.

**PLK

**Op 26-jarige leeftijd vertegenwoordigt muziek voor PLK de helft van zijn leven; toen we 10 jaar oud waren, masturbeerden we terwijl we naar muziekvideo’s keken, wat tegenwoordig twee derde van ons leven inhoudt.

**H JeuneCrack

**We kijken reikhalzend uit naar een mega-album met Jeune Mort, Jeune LC, Jeune Observateur en Jeune Julio… of misschien zelfs met alle crackheads van het land.

**Eloi

**……./) /)

…….(+.+)

……(“)_(“)

54 Sound

Het kiezen van een aantrekkelijke profielfoto is een kunst op zich.

**Anetha

**14 juli is Wereld Orka Dag, wees onze beste bondgenoten tegen die verschrikkelijke jachten – en in een perfecte wereld zetten onze favoriete walvisachtigen de vernietiging van de oude wereld voort op de klanken van Anetha.

Gem&I b2b NMSS b2b Jujulove b2b HornFlute Presented by touche-touche x Decoratelier

Gaan we naar Gem&I b2b NMSS b2b Jujulove b2b HornFlute, Presented by touche-touche x Decoratelier? Waar? Bij Rockam’.

Soumaya Phéline De stoerste van de zussen.

Structures We waren er voor 1000 abonnees op YouTube.

**Tokischa

**Het soort artiest dat superreligieuze ouders willen verbieden

**Zuukou Mayzie

**De meest communistische kapitalistische rapper.

**Vladimir Dubyshkin

**Het verborgen kind van Kurt Cobain en Anna Karina, opgegroeid in de diepe uithoeken van de oblast Tambov.

La Kajofol Hoe denk je dat ze haar naam uitlegt aan niet-Franstaligen? Het klinkt ingewikkelder dan het nut van verlan begrijpen.

CloZee

Laat je omhelzen door de eclectische, elektronische elegie gericht op het binnendringen van je ziel met onverwachte gevoelens.

FJAAK dj set JeanJass en Nicolas Bedos eindelijk herenigd.

Flavien Berger In Brussel, vooral rond Sint-Gillis, smaken garnaalkroketten en witte wijn naar Flavien Berger.

**Salut c’est cool présente Dimension Bonus

**We weten allemaal dat wanneer je met kunstschool begint, dat je bijblijft voor de rest van je leven.

SPFDJ Je moet even zoeken maar uiteindelijk begrijp je dat deze techno liefhebber het goed voorheeft met je zonnegevoelig huidje.

070 Shake Je hebt het misschien gemist in 2018, maar geduld wordt beloond.

**Lous and The Yakuza

**De niet officiële vriendin van Franglish.

Nana Benz du Togo De Franssprekende collega’s maakten een mopje met allerlei verwijzingen die deze Vlaamstalige collega niet begreep: iets met oma’s en Mercedes-Benz, maar bon, deze artiest moet je checken.

Mall Grab De officiële Sk8er Boi.

**Lomepal

**Of was het Lomepal?

Paul Kalkbrenner Hoewel hij klinkt als een of andere verre Duitse neef van je vader, kunnen we je verzekeren dat Paul Kalkbrenner op Dour is om iedereen tot tranen te brengen van geluk.

Trym De carrière van Kate Ryan terug op gang brengen, na al deze tijd? Waarom niet.

**Men I Trust

**Zonsondergang in Montreal, in slaap gesust door twee muzikale geleerden.

PyPy Voor het collectief schrijven van dit artikel hadden we besloten dat “het eerste idee nooit het juiste is”, maar toch schreef een lid van het team “Kaka” in de eerste versie van de tekst… Wat was hun eerste idee?

Rebekah & Malika Maria presents Neuromance (Hybrid AV) Ken je nog die “Jumping is not a crime” cd’s van vroeger? Dit is beter.

Biig Piig

Om toe te voegen aan je playlist “Nummers die me doen denken aan herinneringen die ik niet heb”.

**Slimka

**Het anagram van het merk met de paarse koe, ook van Zwitserse nationaliteit.

Black Mirrors We zijn eigenlijk simpel volk; als men “I’ll kill you” zingt in een nummer, zijn we verkocht.

Héctor Oaks

Om toe te voegen aan je playlist “haarstijlen die ik wil proberen voor ik sterf”.

M Huncho

De OST van je leven als persoon met heel veel swag (sorry dat we dit woord daarvoor van onder het stof hebben gehaald).

Dame Area We hadden nooit gedacht dat we zo enthousiast zouden worden van twee Spanjaarden die op metaal slaan.

**Emile Londonien

**Het alter ego van Emil from Strasbourg.

EMILIJA Presented by Gay Haze Onze grote liefde.

ENNY De reden waarom we bijna liever UK rap hebben dan die van de VS.

Sara Landry

We kunnen toch meerdere keren tegelijk verliefd worden, niet?

Eosine

Volgens de officiële website van het festival zijn Eosine “zouden zomaar eens het resultaat kunnen zijn van een innige ontmoeting tussen Beach House en Cigarettes After Sex na een concert in Luik”, met andere woorden, kinderen geboren uit een multi-orgasmische, sensuele mega-orgie.

**Fais Le Beau Presented by Gay Haze

**Zie Vieira.

**Herton

**De eerste die op deze dag in de Balzaal speelt, op een moment dat Macron in Parijs al bedekt zit onder de tomaten.

JAEL

Een enkele letter verwijderd van een sekte.

Legal Shot Sound System meets Vanzo & Vivian Jones

In de VS betekent een legal shot niet noodzakelijk maar één ding.

Prince Waly Nu Eddy Wally ons verlaten heeft – eigenlijk al een tijdje – is het tijd om plaats te maken voor een nieuwe Wally – of Waly, zolang het niet Waar is Wally is.

Real Rockers Stiekem is dit geen rock maar dub, hihi.

Stuffed Foxes

From Tours on tour.

**Squadra Rockerill

**Vertrouwd en geruststellend, net zoals een nat toilet om 3 uur ‘s nachts.

**Eptic

**Boe.

**TDJ

**Dromerige bad trip.

Vieira Presented by Gay Haze Zie Fais Le Beau.

eugene

Sorry.

Zaterdag 15 juli

**Orelsan

**De man uit de Dior-reclame.

**Σtella

**Een van zijn mooiste liedjes heet Titanic, maar wij willen een liedje over vijf miljardairs die omkomen nadat ze een fortuin hebben uitgegeven aan een zinloos tijdverdrijf en de media die daar als gekken over schrijven, terwijl ze geen moer geven om de duizenden migranten die elk jaar omkomen in de Middellandse Zee – je zult moeten doen wat je kunt om de tekst melodieus te maken.

Yung Lean 2002 in 2013 in 2023.

Fahad Seriki dj set presented by Brikabrak Beste Instapost van 2022.

**King Halloumi (AliA & Lefto Early Bird)

**De bazen van het veganistische koninkrijk.

Le Motel Highway music.

Zouzibabe Getalenteerde DJ, festivalorganisator en auteur van een ontroerend portret op VICE – geen favorieten hier, gewoon talenten die erkend moeten worden met relevantie en onpartijdigheid.

Liew Niyomkarn Presented by Safe Ground Een rustige zaterdagmiddag, songtitels à la XXXTentacion, even levendige als ontspannende geluiden en minder dan 200 maandelijkse plays op Spotify: hier is het, de parel van Dour 2023.

**Peggy Gou

**10 keer beter voor je kinderen dan Peppa Pig (10.000 keer beter dan Paw Patrol).

Lethvm Notitie aan onszelf: doe iets op VICE met deze pittige jongeren uit Bois-de-Villers.

KLAKMATRAK

Achterstevoren is het Kartamkalk, en dat betekent nog steeds niets.

Lazuli Omdat Rosalía te mainstream is geworden.

Birds In Row Vogels met uitgelijnde snorharen.

Primero Prima schrijver.

Caribou Schattige hertjes, schattige hondjes.

Lorenzo Het weerbericht voorspelt een lawine van jongeren.

Wiegedood

Natuurlijk is dit een deathmetal band…

Biga*Ranx Vingerhartjes.

**Stand High Patrol

**Peace sign met vingers licht gebogen, in slow motion.

Daphni

Daphni, De Balzaal: het is pas 18.45 uur, dus als de vingerhartjes op kleine kontjes beginnen te lijken, waren het misschien helemaal geen hartjes.

**STAKE

**Sluit je ogen en laat je meevoeren naar Wevelgem.

Overmono

Het verhaal van twee broers die in hun eentje kick-ass muziek maken en die besloten hebben om samen kick-ass muziek te gaan maken.

**PEDRO WINTER presents ED BANGER RECORDS XX

**Met de geest van 2011 als gast.

winnterzuko Niet verwant met PEDRO WINTER.

**J9ueve

**6lack was al verwarrend om te lezen maar j9ueve…

DJ Stingray 313 Waarschijnlijk het soort man waar je ouders van hielden, waar jij van houdt en waar je kinderen ook van zullen houden.

Hangman’s Chair Je kleine rapper broertje toont zijn grote broer in zijn video, de jongens van Hangman’s Chair hebben Béatrice Dalle.

**Johan Papaconstantino

**Een enkele rit richting Marseille in een oude OM-broek (uit de tijd van Ravanelli), een jointje in de calanques, een glaasje ouzo, en dan op je vingers getikt worden omdat het geen pastis is.

Cymande Legendarisch.

Iration Steppas feat. Macky Banton Een zwoele stem, herhaaldelijke lyrics die je gemakkelijk kunt meezingen en dikke steppa style? Een ticketje voor Iration Steppas a.u.b.

Jamz Supernova b2b Blck Mamba We hebben een ex-collega die een sportsessie heeft gedaan met Blck Mamba – hij heeft sindsdien ontslag genomen om verdere cardiale ongelukken te voorkomen (en we sturen hem veel kusjes).

Jeshi The guy your girlfriend tells you not to worry about.

Solomun

Zwart poloshirt, donkere bril, Boiler Room, Tulum, 2015.

Meryl Zwart poloshirt, zwarte bril, 3D-decor.

**marcel

**Onze favoriete groep uit Aarlen (en niet alleen omdat hun zanger een prachtig interview met Christian Laval opleverde)

Phoenix

Muziek die herrijst uit de vlammen van Versailles.

O’SIMMIE Presented by Brikabrak Herinneringen en teaser tegelijk.

dEUS De groep die je mama ab-so-luut wilde zien.

Coely Ook bekend als die grote gouden vogel van The Masked Singer.

Anaco, Carla Naté & Perreo Dancers Presented by Perreo Supremo Nee, met ‘o’s, ‘a’s en ‘é’s aan het eind van elke zin van 16.30 tot 21.00 uur in Rockamadour word je geen reggaeton connoisseur.

Cellini De naam van een geweldige modeontwerper, de uitstraling van een goede vriend waar je trots op bent.

Crystal Murray Als we moeten kiezen tussen de rode haren van Crystal Murray en de oranje van Ice Spice, dan zijn we 200% Crystal.

**Regarde Les Hommes Tomber

**Bovenal zijn we momenteel getuige van een daling van onze koopkracht.

Eclair Fifi We applaudisseren alleen al voor de creativiteit van deze naam, een gebakje en een klein wit hondje dat perfect op de schoot van je oma past.

Emily Jeanne Niet te verwarren met Emily Jeanne op Youtube die je vertelt over haar dagje op het strand met haar zus.

Steppin’ Forward Hi-Fi meets Blackboard Jungle Steppin’ Forward Hi-Fi en Blackboard Jungle worden hieronder afzonderlijk besproken.

Tetra Hydro K Zoals professor Utomium de perfecte blend vond voor de Powerpuff Girls, vond Tetra Hydro K de perfecte mix tussen Dub, Drum and Bass en een geheim ingrediënt dat zeker niet elektronische muziek heet.

TIF De nieuwste naam van die lekkere Algerijnse pop om toe te voegen aan je playlist “Nummer voor in het zonnetje in het park”.

Unlisted Fanatic presents the UFO Collective We kenden het niet, maar hebben geklikt, geluisterd en “Babylon” en “systeem” in dezelfde zin gehoord.

Uzi Freyja Sommige mensen hebben alles, anderen niets, Uzi Freya heeft alles, trust us.

Vanyfox Het zou wel eens de pseudoniem van het furry alter ego van je nonkel kunnen zijn na 9 ‘s avonds.

Werkha Allen naar Labo om 14u30 voor deze mooie glimlach.

Wyatt E. Heeft iemand een abonnement op Le Vif zodat we hun artikel over zichzelf kunnen lezen?

Yooth Presented by Brikabrak De prijs van artiest met de meest zachte haren op Dour gaat naar Yooth.

Zondag 16 juli

So La Lune Enkele debatten die we verwachten te horen langs de Boombox deze zondag: “Zeggen we ‘S/O La Lune’ of ‘So La Lune’?”, “Is dat zijn echte stem?”, ” lauw Jup of lauwe Cara?”, “Ben je voor of tegen gewelddadige directe actie om ons te redden van de klimaatramp veroorzaakt door grote multinationals?”.

Peet Op een dag zal Peet tegen zijn kind zeggen: “Weet je, Pipou, in 2023 speelde papa op hetzelfde podium, op dezelfde dag, als Damso, Aphex Twin, Denzel Curry en Blaiz Fayah. Wat? Nee, ik kende Blaiz Fayah ook niet, maar daar gaat het niet om. Ja, nee, ik weet het niet, het is dancehall denk ik. Maar Aphex Tw… Wat? Ja, nu ben ik boos, hou je kop! Allez zwijg! Ga slapen! Hop!”

Aphex Twin User18081971 op Soundcloud.

Pierre Kwenders Presented by Moonshine Pronkstuk.

Judith Kiddo Eigenlijk zei @Alex-br6qt op Youtube het best: “Extremely underrated artist!”

Lebanon Hanover De juiste keuze om je hoofd te kalmeren net na Aphex Twin en voor de laatste fase van de Dour Hangover.

Future Is Offline Presented by La Darude De nieuwe naam voor ons WiFi-netwerk.

Golden Zebora Presented by Moonshine We are Golden, zoals in 2009.

Heartworms Video’s en een hele Insta-feed in zwart-wit – zo zag het internet er uit in de tijd van onze voorouders.

Damso Gewoon een Brusselse rapper.

LB Marszalek Presented by Safe Ground Safe Ground is het beste wat een muzikaal project kan doen op vlak van spirit en goede vibes – laten we het onze volledige steun geven.

Denzel Curry De slechtste Engelstalige rapper om naar te luisteren als je de ballen snapt van Engels.

La Femme We zoeken naar een grap over incels (en het begrip feminisme); we laten wel iets weten als we iets hebben dat niet al gedaan is (arme incels, ze lijden al zoveel).

Tale Of Us Een beetje Tomorrowland op Dour.

Ziak Van goedkope Zweedse messen tot de mooiste visuals in de Franse drill.

Agar Agar Qua SEO is het net zo slim als Prei heten.

**Blaiz Fayah

**De dude die dezelfde dag speelt als Peet, op hetzelfde podium.

D-Block Europe In 2022 brachten ze een opgeblazen geit mee op het podium van Reading Festival, dit jaar een roze auto bij Dour?

Dréya Mac Vogue UK riep haar uit tot Muzikant van het Jaar 2022, terwijl wij stonden te springen van vreugde bij het idee dat we één van de 8% fans waren die het meest naar Dead Kennedys luisterden op Spotify…

Kevin de Vries Zo zie je maar dat je de naam van een centrale verdediger van KV Kortrijk kunt hebben en toch platen kunt uitbrengen op enkele van de beste labels van Berlijn.

KI/KI Do/you/love/me/?

The Psychotic Monks De kwaadaardige kinderen van Thelonious Monk (iedereen die in Parijs woont is eigenlijk een beetje kwaadaardig).

The Soft Moon Is dat niet een slangterm voor een kont? (harig of glad, de zachtheid van een kont is meervoudig)

Bolis Pupul Zijn label is DEEWEE. Waarom klinkt het alsof je het met een hoge stem moet schreeuwen?

Ambassade Heel wat ambassades in België krijgen crappy reviews op Google Reviews, maar die zijn over het algemeen veel minder grappig en origineel dan die op de pagina’s van restaurants met twijfelachtige hygiëne – omdat ze vaak gaan over anuspijn, wat nog altijd grappiger is dan verhalen over disfunctionele secretariaten.

Boy Harsher Net zoals de geur van saffen, duistere kerels en Eau de Cologne.

Brutalismus 3000 Sneller, sterker en gemakkelijker te rijden dan de Nimbus 2000.

Gabber Eleganza presents THE HAKKE SHOW Als je nog niet kon hakken is dit het ideale moment om in een dronken rage iemand vast te klampen en om advies te vragen.

SLIFT Jezus, wat eet men in Toulouse om al die kwalitatieve artiesten voort te brengen?

Hudson Mohawke Als de uitdrukking “ooooooh 🥺” een eigen geluid had.

Yaya Bey Ik beloof je, het is niet zomaar de artiestennaam van Mos Def.

BADSISTA Lees je nog steeds ons belachelijk gezever? Oké, dan heb je waarschijnlijk genoeg uithoudingsvermogen voor BADSISTA in Rockamadour van 1.30 tot 3.00 uur.

Blackboard Jungle meets Nish Wadada & Ranking Joe Wadada deng, Wadadada deng.

Canelle Doublekick Presented by La Darude De Chun-Li van La Darude.

Cera Khin Uit Berlijn? Wajow, wat een verrassing.

Die Klar Presented by La Darude Het tijdperk van zelfgemaakte CD’s, een Kappa trui en een vers geschoren koppie met een fade.

DJ Kwamē Presented by La Darude Y2K4eva, 4real.

**Esteban Desigual Presented by La Darude

**Jij, om 12.30 uur op de vijfde dag van het festival: “Wat… wat… wat… heeft… te maken… met… Desigual…? En waarom lijkt hij op Jim Carrey in het blauw?”

KETTAMA Oké, maar van waar komt deze obsessie om een PER FEC TE fade te hebben? Is dit de volgende stap na een Boiler Room gedaan te hebben en een persoonlijke ring te laten maken?

Lambrini Girls 100% van de bands die uit Brighton komen zijn heavy hitters; bewijs ons het tegendeel.

Lander & Adriaan We willen niet weten waarom je ze vorig jaar bij Kiosk hebt gemist; we willen je zien bij Labo op 16 juli.

O.B.F 20th Anniversary Special Set Je weet nooit of je een punt moet zetten na de laatste letter van een acroniem, initialen of afkorting (wat is dit eigenlijk?).

Omni Selassi Lo-fi visuals vol referenties van Michel Foucault tot Charles Michel.

Patrick Mason Looks will be served.

Reggaebus Soundsystem Een Belgisch-Brussels soundsystem dat Reggaebus heet? Sowieso altijd te laat.

SALOME Dood of nie, alle wegen leiden naar Balzaal.

San Farafina Presented by Moonshine Een geschiedenis van transcontinentale verhalen.

KEG We blijven bij ons eerdere standpunt over Brighton.

LCY dj set We hadden het misschien over Brighton, maar London is ook cool hoor.

Senses Of Mind The Body Shop.

Sofie Royer 🤡

Stakattak 61 abonnees voor het Youtubekanaal van Stakattak, maar 688.000 voor Loïc Nottet: waar is de gerechtigheid?

Steppin’ Forward Hi-Fi In dezelfde lijn van Stand High Patrol; eigenlijk heb je niet meer nodig dan 3 Engelse woorden om een goeie Franse dubgroep te starten; net zoals Melody’s Echo Chamber in poprock.

**ØTTA

**“Waar is die afterrrrr??!!”

SPACEBABYMADCHA De meest aanstekelijke lach van heel Dour en nummer 1 fan van 070 Shake – backstage te vinden met tranen van vreugde.

**Zohar

**Wanneer jij de laatste persoon bent om het festival mee af te sluiten (en dan nog op hetzelfde moment als KETTAMA), dan voelt het een beetje alsof het jouw festival was…

