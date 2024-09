Hillary Clinton spreekt na haar verbijsterende verkiezingsnederlaag

Hillary Clinton sprak vandaag om half zes haar medewerkers, supporters en de media toe, na haar verbijsterende verkiezingsnederlaag van afgelopen nacht.

Eerder vandaag heeft Clinton met Donald Trump gebeld, toen duidelijk werd dat hij genoeg stemmen had behaald om zeker te zijn van het presidentschap. Het is voor het eerst sinds bekend werd dat ze geen president wordt, dat Clinton in het openbaar sprak.

Videos by VICE

De toespraak werd rond half zes gegeven vanuit het New Yorker Hotel in Manhattan. Bekijk de beelden hierboven. De speeches beginnen rond minuut 37.