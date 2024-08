Loslippige kunstwerkjes om je vingers bij af te likken

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.

De Berlijnse fotograaf Marius Sperlich schiet gedetailleerde close-ups van lichaamsdelen — vooral gezichten — maar niet voordat hij er zijn fantasie op heeft losgelaten. Hij transformeert monden tot hamburgers, een waterglijbaan of glitter-explosies.



Modellen moeten soms flink op hun tandvlees lopen: voor sommige foto’s waren volle-mond-sessies van wel zes uur nodig. “Je moet wel een beetje gek zijn om hieraan mee te doen,” zegt hij. Maar eerlijk is eerlijk, het resultaat is dan ook om van te watertanden.

Sperlich maakte reclames, maar gooide het over een andere boeg. “Reclame is eigenlijk vooral mensen voor de gek houden,” zegt hij. “Je vertelt mensen wat ze moeten verlangen. Dat sprak me totaal niet meer aan.”

Samen met kunstenaar Joanna Bacas, tevens make-upartist, maakte hij een serie waarin hij kleine figuurtjes alledaagse dingen liet doen op gezichten. Sperlich en Bacas vergaarden allebei een flinke achterban op Instagram (Sperlich heeft inmiddels bijna 200.000 volgers, twintig keer zoveel als vóór dit project). Fabrikanten van miniatuurfiguurtjes staan nu te springen om ze exemplaren toe te sturen.

“Ik wilde iets maken waardoor mensen zich ongemakkelijk zouden voelen,” zegt Sperlich. “Dat ze zich aan de ene kant aangetrokken voelen tot iets, maar ook een beetje walgen en denken: waarom in vredesnaam?”

Sperlich liet zijn werk al op meerdere tentoonstellingen zien, en verdient geld aan samenwerkingen met modemerken als Dior. “Mijn ultieme droom is dat mijn werk op een dag naast een Andy Warhol hangt,” zegt hij.