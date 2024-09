Luister naar een van “de beste technotracks” die Matthew Dear ooit maakte

DJ-Kicks had in 2016 een uitzonderlijk goed jaar, waarbij onder meer Moodymann, Jackmaster, Dam-Funk en Marcel Dettmann bijdroegen aan de langlopende mixserie. Het lijkt een onmogelijke taak om dat te evenaren, maar de nieuwe mix die Matthew Dear deze maand uitbrengt is alvast een hele goede poging.

Met tracks van Simian Mobile Disco, Pearson Sound en Italojohnson, is DJ-Kicks 57 een perfecte symbiose van minimalistische, ratelende en grommende klanken waaruit een duistere schoonheid bloeit. Het zelfgemaakte nummer Brines noemt Dear bovendien “een van de beste technotracks” die hij ooit maakte. “Het hele ding is live gemaakt, op mijn modulaire apparaten, en het legt een zeer luide sessie vast in zijn puurste vorm. In een perfecte wereld zou deze track herinnert worden als mijn Spastik of Windowlicker.”

Luister hieronder exclusief naar Brines:

DJ-Kicks: Matthew Dear kom op 27 januari uit op !K7