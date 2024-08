Maak deze knapperige torta met kip uit de nieuwste ‘Fuck, That’s Delicious’

Foto de Farideh Sadeghin.

Bij Mexicaans eten denk je al gauw aan taco’s, tortilla’s en nacho’s. Torta is de anonieme superheld: typisch Mexicaans en met een drank-absorberende kracht die jouw redding gaat zijn in het holst van de nacht.

In de straten van Mexico vind je net zoveel tentjes waar je alleen maar torta’s kunt kopen als tacotrucks. De favoriete torta van Mexico is de milanesa, een broodje met avocado, bonen, gepaneerde kip en alle denkbare toppings.

We willen deze culinaire klassieker het respect geven dat het verdient. Daarom maakten we een pelgrimstocht naar een Mexicaanse goeroe. Rick Bayless is een belangrijke naam in de Mexicaanse keuken en hij laat zijn onze grote vriend Action Bronson in de nieuwste aflevering van Fuck, That’s Delicious zien hoe je de meest krokante kip maakt.

RECEPT: Knapperige Mexicaanse torta met kip

Chef Bayless verkoopt deze hemelse creatie in Tortas Frontera, maar was zo vriendelijk om het recept met ons te delen. Zijn milanesa kan zich op het gebied van krokantie en knisperigheid meten met de beste restaurant in Mexico. En die jalapeños en gesmolten kaas maken het alleen maar beter.

Je zou er bijna meteen een vlucht naar Mexico voor boeken, maar gelukkig hoef je met dit recept je keuken niet meer uit te komen.