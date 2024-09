Maak Drake’s favoriete Indiase boterkip

Drake discrimineert niet als het op eten aankomt. Hij houdt van rosé en calamaris, maar voelt zich niet te goed voor huisgemaakte Jamaicaanse kip en is ook niet vies van de zoetigheden in The Cheesecake Factory.

We weten inmiddels wat hij eet als hij naar Amsterdam komt (een royale dosis wiet en/of edibles, tot grote spijt alle Drake-fans die nog steeds met woeste krampen in de benen van al dat wachten in de Ziggo Dome aan het treuren zijn om zijn – alweer – gecancelde show), maar ook in Manchester heeft hij een favoriete snack. Telkens wanneer Drake in de stad is, bestelt hij dezelfde romige Indiase boterkip bij Zouk, een restaurant dat goed verscholen zit in een steegje.

Drake’s lievelingscurry bestaat uit kip die twee keer gemarineerd wordt. Eerst in knoflook, gember en citroen, en vervolgens in yoghurt en tikka-masalapasta voor extra smaak en perfect mals vlees.

Videos by VICE

Gelukkig voor jou hoef je geen bekende rapper te zijn om deze door Drizzy goedgekeurde curry te kunnen proeven, en je hoeft er ook niet helemaal voor naar Manchester. Wij vroegen het restaurant om het recept, en het is supergemakkelijk zelf te maken.

Nu weet je alvast hoe je toch een beetje Drake in huis kan halen als hij vanavond weer door zijn beentjes zakt, nog voordat hij goed en wel op het podium komt te staan.

RECEPT: Indiase boterkip