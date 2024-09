Maak kennis met Captain O Rourke in de video van Henk & Melle

Niet alleen vrachtchauffeurs maken gebruik van troosteloze wegrestaurants. De aanblik van gigantische parkeerplaatsen, slappe koffie en friet uit oud vet zorgen voor sommigen zelfs voor inspiratie. Henk & Melle schrijven er samen aan nieuwe liedjes, om ze de dag erna meteen op te nemen.

Henk heet Koorn van zijn achternaam, hem kun je kennen van Hallo Venray. Melle is Melle de Boer, de frontman van Smutfish. Sinds 2011 maken ze als duo onder de naam Henk & Melle lo-fi americana met gitaar en traporgel. Twee albums zijn er tot nu toe verschenen; Roodnoot en het in oktober verschenen Piece of the Pie.

Van dat laatste album heeft opener Captain o’Rourke een animatievideo gekregen. Het liedje en de video gaan over een random kapitein die vanuit New York naar een godvergeten plaatsje in een diner is terecht gekomen. Nooit gedacht dat zulke houterige animatie ons zo kon animeren.

Bekijk de clip hieronder. Grote kans dat Henk & Melle binnenkort bij jou in de buurt spelen, de speeldata vind je hier.