Made helpt YouTubers als Joost, OnneDi en Teske met hun muziekcarrières

Er is in 2017 behoorlijk wat te doen geweest rondom de doldwaze wereld van YouTube. De kijkcijfers van grote kanalen groeien nog steeds als kool, en bepaalde artiesten die landelijke bekendheid kregen op dat platform kregen ook nog eens voet aan de grond in de muziekwereld. De jongens van Supergaande scoorden een dikke hit, Joost maakte een volwaardig album en verkoopt een landelijke tour uit, iemand als Wolter Kroes weet precies dat hij met StukTV moet samenwerken, en als klap op de vuurpijl bracht Famke Louise een van de meest besproken tracks van het jaar uit.

Ik schreef hier al eerder dat er in de muziekwereld voldoende plek is voor iedereen die liedjes uit wil brengen, en dat de kritiek van bepaalde rappers die vinden dat het schadelijk is voor de ‘hiphopcultuur’ begrijpelijk maar lichtelijk overdreven is. Wat je mening ook is: als iemand met een enorme achterban muziek wil uitbrengen, moet daar ruimte voor zijn. Het nieuwe platform Made wil hierin een rol spelen. Oprichters David Koster en Omar Kbiri werken samen met YouTubers als Joost, Teske en OnneDi, en helpen deze artiesten met hun muzikale carrières.



David werkt al jaren als projectmanager bij Top Notch, en Omar is sinds 2010 met zijn bedrijf Maak onder meer actief als middenman tussen bedrijven en online makers. Dus als jij als groot bedrijf wil dat een bepaalde YouTuber jouw merk tandpasta een vlog in fietst, bel je Omar. Met de bovengenoemde ontwikkelingen van de afgelopen tijd lijkt dit een match die totaal logisch is. Made is al een tijdje achter de schermen bezig, maar het platform lanceert in 2018 officieel. Ik zocht de twee op om te vragen naar hun plannen.

Noisey: Hoi Omar en David. Wordt MADE nou een samenvoeging van Maak en Top Notch?

Omar: Het is een samenwerking, geen samenvoeging. Top Notch is al heel lang met YouTube bezig natuurlijk. Wat we zagen is dat Top Notch een heel sterk merk is als recordlabel, en Maak in de reclamewereld. Mensen weten wat we doen, en daarom hebben we besloten om samen een nieuw bedrijf op te richten wat dan ook weer een duidelijk gezicht moet gaan krijgen. Mensen begrijpen al zo weinig van deze wereld.

Wat wij willen doen is makers begeleiden op een manier dat zij zich geen zorgen hoeven te maken om wat merken denken, en dat ze dus niet voor 75% financieel afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een bedrijf als Unilever. Tupac was heus niet bezig met wat Coca Cola ervan zou vinden toen hij Hit ‘Em Up uitbracht. Dat komt omdat hij niet afhankelijk was van campagnes, maar van zijn publiek. Ze kochten een kaartje voor zijn show. Dat kunnen de YouTubers van nu ook, of wie weet bouwen ze wel een hele succesvolle app omdat ze zo’n groot bereik hebben dat iedereen het downloadt.



Oprichters van Made, Omar Kbiri (links) en David Koster (rechts)

En wat is jouw rol daarin, David?

David: Ik doe hier in principe hetzelfde als Omar. De makers die zich bij ons aansluiten zijn hoofdzakelijk YouTubers, en ik ga ze helpen om de dromen die ze naast het leven als YouTuber hebben waar te maken, waaronder dus een muziekcarrière, maar dat kan ook gaan over het presenteren van een televisieprogramma of het uitbrengen van een boek.

Dus Top Notch gaat niet deze YouTubers gebruiken om hun eigen dingen te promoten?

David: Nou, ja, soms gebeurt het wel. Maar het moet kloppen, en logisch zijn. Als Anna Nooshin een video maakt met James Watss, doet ze dat omdat ze super fan is, niet omdat wij het forceren. Dat is sowieso niet iets wat Top Notch zou doen, we houden het organisch. De nieuwe serie van Defano Holwijn, waarin hij rappers spreekt over hun teksten in de auto, komt allemaal van hem. Hij hoeft maar één appje te sturen en rappers zeggen: “Hell yeah.” En dat willen we wel zo houden.

Hoe groot is de rol van muziek bij Made?

Omar: De samenwerking is begonnen bij Teske, en we zijn nu ook bezig met OnneDi en Joost. YousToub verraste ons eigenlijk met dat hij ook muziek wilde gaan doen. Het is niet ons hoofddoel om alle makers die bij ons zijn aangesloten de muziekkant in te duwen, maar als ze dat echt willen kunnen wij ze daar wel bij helpen. Het is nou eenmaal ook makkelijker voor ze, omdat ze al een fanbase hebben. Ze hoeven niet in een cafeetje hun carrière te beginnen.

Linde Schöne zei dat ze het een tijdje best wel moeilijk heeft gehad met de opkomst van Teske. Ze zei: “In eerste instantie dacht ik: ik ken zoveel chicks op de Herman Brood Academie, die jarenlang werken en werken aan shit, en jij bent een bekende vlogger en je rolt er even in en je eerste nummer is een featuring op een Polska-track.” Snappen jullie dit geluid?

Omar: Ik ben blij dat we het hier vrijuit over kunnen hebben. Want het was ten eerste niet het eerste nummer van Teske – ze is al jaren met muziek bezig. En ik vind dit soort uitspraken eigenlijk behoorlijke bullshit van veel muziekartiesten. Ik denk dat zij geïntimideerd raken van de enorme discipline en de werkethiek van veel YouTubers, omdat die vele malen hoger ligt. Zij hebben zichzelf namelijk groot gemaakt, in een keiharde wereld. De weg die Teske heeft afgelegd naar die track met Polska bestaat uit zes jaar lang consistent haar merk en haar kanalen opbouwen, terwijl juist daar veel artiesten lacking in zijn.

Linde is lang niet de enige. Ook rappers als Chivv, Bokoesam en Jonna Fraser leverden kritiek op bepaalde YouTubers die rap zien als een manier om snel te cashen.

David: Ja, en ik denk dat we allemaal weten om wie dit gaat, en ik ben het met ze eens. Maar ik vind ook dat er veel minder gegeneraliseerd moet worden wat dit betreft. Er zijn YouTubers die écht kunnen rappen of zingen, maar er zijn er ook genoeg die het doen om wat geld te scoren. Dan vraag ik me af: als zij muziek niet serieus nemen, waarom zou je je dan druk maken over hun wel serieus nemen?



Nou ja, ze pakken toch heel veel views en aandacht?

David: Ja, en het levert ze ook heus wel geld op. Iemand als Armoo kan best veel geld pakken met shows, maar ik denk niet dat hij hoeft te rekenen op veel geld vanuit YouTube.

Omar: Dat denk ik ook niet, nee. Maar wij houden ons daar ook niet mee bezig, wij focussen liever op iemand als Joost – waar de muziek die hij maakt precies bij hem past.