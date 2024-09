Droom even weg in deze zee van kleur

Je kunt nog zo mooi dromen, over kleurrijke toverlandschappen of magische sterrenstelsels, maar vroeg of laat word je weer een keer wakker. Bij Kingdom of Colours, de nieuwste video van Thomas Blanchard, is dat niet zo. Ernaar kijken is een duik nemen in een zee van kleur, en niets houdt je tegen om je er de rest van de dag in te verliezen. Zoals gewoonlijk maakt Blanchard complexe beelden met huis-tuin-en-keukenmaterialen als kaneel, honing, verf, olie en zeep. Je bent dan wel wakker, maar met Kingdom of Colours kun je overdag toch fijn even wegdromen.

Om meer van het experimentele werk van Thomas Blanchard te bekijken, kan je terecht op zijn pagina op Vimeo.