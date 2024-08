Mark E. Smith is overleden

Mark E. Smith, frontman van de legendarische, invloedrijke postpunkband The Fall, is gestorven. Hij is zestig jaar geworden. Het nieuws werd bevestigd door de manager van The Fall, Pam Van Damned, op het twitteraccount @fallnews.

"It is with deep regret that we announce the passing of Mark E. Smith. He passed this morning at home…. 1/2 — Fall news (@fallnews) January 24, 2018

"… A more detailed statement will follow in the next few days. In the meantime, Pam & Mark’s family request privacy at this sad time." 2/2



Smith was als enige originele bandlid nog over na veertig jaar. Hij richtte de groep op in 1976. Het geluid van de band was divers, maar altijd punk, met Smiths karakteristieke praatzang en abstracte teksten. Ze waren van grote invloed op alternatieve rockbands in de jaren tachtig en negentig, zowel in Europa als Amerika. In 2017 was The Fall genoodzaakt om optredens af te zeggen wegens ademhalingsproblemen van Smith. Hun meest recente album was New Facts Emerge uit 2017.