Laat je inspireren door het bijzondere licht in de legendarische animefilm Akira

De Japanse animatiefilm Akira van Katsuhiro Ôtomo uit 1988 staat al bekend om de ontzaglijke hoeveelheid details die de maker erin heeft gestopt. Een nieuwe video van The Nerdwriter kijkt nu naar een aspect dat je misschien snel over het hoofd ziet: het gebruik van licht. Het grimmige Neo-Tokyo, de setting van de film, leeft op dankzij de vele verlichte ramen, zoeklichten van de politie en neonlampen. De manier waarop het licht op de verschillende personages straalt, zegt wat over hun persoonlijkheid en hun plek in de samenleving. Akira is helemaal met de hand getekend, dus de makers hebben het licht ook helemaal van de grond af opgebouwd.

Evan Puschak van The Nerdwriter is zo onder de indruk van het licht in Akira dat hij er een essay over heeft gemaakt. “Als je het licht in een film van twee uur iedere seconde 24 keer moet tekenen, dan is het onvermijdelijk dat je ook gaat nadenken over hoe licht op zichzelf een verhaal kan vertellen,” zegt hij. “Dat is in ieder geval wat Ôtomo en zijn crew gedaan hebben.” Uiteindelijk is het vakmanschap van de Japanse filmmaker de inspiratiebron geworden voor heel veel meer anime, sciencefictioniconen als Blade Runner en zelfs de door fans gemaakte actiefilm The Akira Project. Hieronder zie je enkele voorbeelden van het prachtige licht van Ôtomo en helemaal onderaan staat ook de video.