Belgische designer Mats Rombaut wil z’n schoenen niet meer zomaar opsturen

Mats Rombaut is de oprichter van Rombaut, het merk dat Instagram-famous werd door een combinatie van meme-like branding die zichzelf niet té serieus (maar toch serieus genoeg) neemt en een indrukwekkende rits aan bekende fans zoals Bella Hadid of Lil Nas X. Zijn schoenenontwerpen laten zich kenmerken door chunky zolen met of zonder titanium hak, en biologisch afbreekbare, gerecycleerde of duurzame vegan materialen.

Mats Rombaut sprak met ons via Instagram Live vanuit zijn kantoor in Parijs, om het te hebben over de langetermijneffecten van de coronacrisis op Rombaut en de rest van de modesector, zijn toekomstige projecten en luxe anno 2020.

Videos by VICE

VICE: Hey Mats, waar heb jij je lockdown doorgebracht?

Mats Rombaut: Grotendeels hier in mijn bureau in Parijs. Ik heb hier ook een bed, dus soms slaap ik ook hier. Dat gebeurde eigenlijk redelijk veel tijdens de lockdown. Normaal werk ik van 10:00 ’s morgens tot 24:00 ’s nachts of zo, maar nu was dat eerder van 09:00 tot 01:00, dus dat bed kwam goed uit.

Werk je dan aan grote plannen?

Ja, en door de lockdown en al die veranderingen, in de mode en andere industrieën, hebben we ons moeten aanpassen. Iedereen werkte van thuis uit. We hadden veel verschillende projecten die we nét voor de lockdown bevestigd hadden. En er zijn ook veel annulaties geweest, van dingen die verkocht waren in januari en maart tijdens de showroom in Parijs. Ongeveer dertig procent is geannuleerd. Dat moest allemaal aangepast worden, en dat brengt veel extra werk mee. We zijn ook twee collabs aan het voorbereiden die even uitgesteld worden. Één collab verschijnt rond september, en de andere begin volgend jaar. Al weten we nog niet exact wanneer. Ik werk ook aan een nieuw project, een nieuw merk, dat we ergens tussen juli en september willen lanceren.

“Normaal gezien zijn we sterk afhankelijk van de winkels die ons verdelen, zo’n 25 à 30 shops wereldwijd. Maar nu moeten we dus gewoon meer online verkopen.”

Dertig procent geannuleerd: dat is toch enorm? Wat voor gevolgen hebben zo’n dingen op de lange termijn?

We hebben ons moeten aanpassen. Normaal gezien zijn we sterk afhankelijk van de winkels die ons verdelen, zo’n 25 à 30 shops wereldwijd. Maar nu moeten we dus gewoon meer online verkopen. Dat is de enige oplossing en ik denk dat alle merken dat moeten doen. Gelukkig hebben we wel heel wat volgers op sociale media die onze dingen kopen op de webshop. Daarnaast is dertig procent minder verkopen ook dertig procent minder produceren, dus moeten we minder geld voorschieten aan de fabrieken. Op dat vlak valt het dusmee.

Ik doe ook één of twee ‘ghost projects’ met andere bedrijven waar mijn naam niet aan vasthangt, zoals Hugo Boss. Dat zijn dingen die ik eerder al deed om met Rombaut te kunnen groeien en te kunnen investeren in onderzoek en technologie. Anders zouden we hoogstwaarschijnlijk niet eens meer bestaan. Nu doen we dat gewoon een beetje harder dan ervoor.



Het lijkt erop dat je productiviteit niet veel geleden heeft onder de lockdown. Hoe zit het met je creativiteit?

Eigenlijk hebben we goed kunnen verder doen zoals normaal. Bij de ontwikkeling van de nieuwe collectie misschien iets minder. Dat is toch iets wat je echt voor je moet kunnen zien liggen: stoffen, materialen en prototypes. Daarom was het wel goed dat ik soms op bureau kon blijven en de deur kon opendoen. Ik deed alles weer zelf, een beetje zoals vroeger.

“Ik wil sowieso minder reizen in de toekomst. Hiervoor was ik toch telkens zo’n twee weken per maand weg, en had ik bijna altijd een jetlag.”

Eigenlijk was de nieuwe collectie die we moeten tonen in juni of juli, al getekend en gelanceerd, dus op dat vlak was het eerder een kwestie van opvolging. Voor de andere merken waarmee we werken ging het ook vlot. Ik moest minder tijd stoppen in real life meetings, dus was er meer tijd om creatief te zijn.

Heel wat mensen hopen dat we nooit meer teruggaan naar het ‘oude normaal’, met zaken als dagelijks pendelen of niet-noodzakelijke vliegtuigreizen voor werk of vakantie. Zijn er dingen die jij blijvend wil veranderen?

Ik wil sowieso minder reizen. Ik ben bijna beschaamd om het te zeggen, maar ik was meestal toch wel de helft van de maand onderweg. Al onze fabrieken zijn in Portugal en ik ging daar vaak naartoe. Nu zien we dat het ook zonder kan. Zij sturen alles op en wij geven commentaar van hier uit. Soms ging ik ook naar China voor een ander project waaraan ik werk. Als je dat allemaal optelt, was ik toch zo’n twee weken per maand weg, en had ik bijna altijd een jetlag.

Wat is het eerste dat je doet wanneer de maatregelen helemaal opgeheven worden?

Dan ga ik gewoon iets in de zon doen. En als het hier slecht weer is, zou ik misschien wel eens vakantie willen nemen. Het klinkt misschien raar, maar we hebben de laatste tijd nog harder gewerkt dan hiervoor.

“Deze schoenen worden een soort healing tool. Niet dat je van alles zal genezen als je onze schoenen draagt, maar je lost er misschien wel een probleem mee op.”

Je nieuwste collectie lijkt toevallig ook in thema met inspiratie uit de medische wereld. Van Boccaccio’s in een blauw-groene colorway die je ‘surgery’ noemt tot sandalen met een knipoog naar orthopedisch schoeisel. Wat inspireert je zo aan die ziekenhuis-esthetiek?

Er zijn verschillende redenen. Een van de dingen is mijn fascinatie met “ugly shoes”; meestal orthopedische schoenen. Daar ben ik dieper in gaan graven. Mijn mama is pediater in een ziekenhuis in Gent en dat was ook één van de redenen waarom ik me aangetrokken voelde door medical footwear, de medische wereld en hoe de wetenschap in het algemeen ons leven kan verbeteren.

Daarnaast gebruiken we nu nieuwe oplossingen zoals biologisch afbreekbaar materiaal. Ik wilde die oplossingen op die manier voorstellen. Vandaar ook de referenties naar een verband. De schoenen worden een soort healing tool. Niet dat je van alles zal genezen als je onze schoenen draagt, maar je lost er misschien wel een probleem mee op.

De BOCCACCIO II uit je nieuwe collectie heeft een nog chunky-er zool dan de voorganger. Van die voorganger heb ik bij veel concurrerende merken schaamteloze kopieën zien passeren. Heeft dat meegespeeld in je beslissing om die schoen te vernieuwen?

Dat heeft er zeker mee te maken, maar het was ook wel tijd voor iets anders hoor. We twijfelden of we iets volledig nieuws zouden doen, of een tweede versie zouden maken. Uiteindelijk zijn we toch voor dat laatste gegaan: ik wou nog even verder bouwen op de originele Boccaccio. Ondertussen zijn we ook bezig met een nieuw soort sneaker, die toch een andere vibe en stijl heeft.

Die nieuwe zool van de BOCCACCIO kwam er ook om een andere reden. Die oude zool was een ander soort mal, die je enkel met rubber kon injecteren. Wij wilden bio-afbreekbaar materiaal gebruiken waarvoor je een sterkere vorm nodig hebt. Daarom hebben we die extra chunky versie gemaakt. Die andere zool was trouwens niet echt van ons. Iedereen kon die gebruiken, maar wij waren de eersten die het deden. Als andere merken deze nieuwe zool zomaar zouden overnemen, is dat illegaal.

Rombaut toont schoenen uit oude legertenten, hakken met een brace en schoenen uit vintage tie-dye kledij

Je sneakers werden heel bekend toen celebrities als Bella Hadid, Lil Nas X en Charli XCX ze gingen dragen. En in België zijn mensen als Oscar and the Wolf en Dvtch Norris fan. Zelf zeg je daar niet veel belang aan te hechten. Van welke beroemde fan was je zelf onder de indruk?

Dat gebeurt wel eens wanneer ik er zelf eerst niets van wist: als we het voor pers opsturen is het geen verrassing meer. Maar er zijn er wel een paar, hoor… Robyn bijvoorbeeld, toen ik op Instagram zag dat ze een paar van onze schoenen had. En onlangs heeft Grimes schoenen besteld op onze website. Ik ben al keilang fan van haar. Grimes en Elon Musk vind ik ook een fantastisch koppel.

“Uiteindelijk heeft dat ook te maken met je carbon footprint, want zomaar dingen naar New York sturen, naar allerlei magazine shoots en zo,… Dat is uiteindelijk veel shipping voor een foto die soms niet eens zo goed is.”

Jullie sturen dus niet zo snel schoenen op naar iemand?

Eigenlijk niet zo vaak. Meestal contacteert een stylist ons voor een klant en dan maken we iets custom of sturen we iets op, zoals bij Bella Hadid bijvoorbeeld. Bij Lil Nas en Oscar & The Wolf gaat het meestal via Instagram, of bestellen ze er gewoon. Dat artiesten of modellen zelf dingen kopen, vind ik wel cool.

Door de lockdown heb ik meer nagedacht over dat die hele gewoonte van opsturen, en heb ik besloten dat we nog minder gaan doen. Uiteindelijk heeft dat ook te maken met je carbon footprint, want zomaar dingen naar New York sturen, naar allerlei magazine shoots en zo,… Dat is uiteindelijk veel shipping voor een foto die soms niet eens zo goed is.

Is er iemand waarvoor je een uitzondering zou maken? Dood of levend.

Elon Musk krijgt nog wel een paar. That’s it.



In ons vorig interview zei je: “Als zestienjarige was het mijn droom om bij Louis Vuitton te werken. Dat was gewoon heel luxe toen.”

Hoe zou je luxe vandaag omschrijven?

Ik denk dat de mensen meer en meer aandacht hebben voor waar en hoe een product gemaakt wordt. Vroeger ging je backstage bij modeshows, nu gaan mensen backstage bij ateliers. Nog altijd kijken jongeren op naar symbolen, maar dat moet daarom niet altijd Louis Vuitton zijn. Jongere merken zoals Marine Serre of zo doen het ook heel goed. Zij heeft nu ook een monogram dat overal wordt gedragen en aanzien heeft. Mensen dragen het om deel te zijn van een community.

“Sustainable geproduceerde schoenen via een soort closed loop systeem, waardoor je je schoen kan terugbrengen en je zool van gerecycleerd rubber opnieuw gerecycleerd kan worden: dat is de toekomst volgens mij.”

Voor veel mensen staat luxe natuurlijk nog altijd gelijk aan duur. In die zin zijn Rombauts zeker een luxe. Is dat een bewuste keuze?

Eigenlijk is dat meer een gevolg van de materialen die we gebruiken en de fabrieken waarmee we werken. Alle research en development is niet eens doorgerekend in die prijs. Onzes marges zijn daardoor redelijk klein. Het is dus geen bewuste keuze, maar een gevolg van hoe we werken.

Daarom ben ik ook met dat nieuwe project bezig: gewoon een hele goede schoen, die sustainable geproduceerd wordt via een soort closed loop systeem, waardoor je je schoen kan terugbrengen en je zool van gerecycleerd rubber opnieuw gerecycleerd kan worden. Dat is de toekomst volgens mij.

Bij een nieuwe drop op je webshop zijn bepaalde silhouetten binnen de 24 uur uitverkocht. Schrik je daar nog van?

Ja, zeker, maar het is nog altijd… Hoe zal ik het zeggen? Gezien we de hoeveelheid niet verhogen, is dat ergens ook normaal. We willen niet te veel produceren. Toch kijk ik er nog van op. Maar soms gaat het ook niet zo snel, hoor. Die heels bijvoorbeeld, die zijn nog niet op hoor. Ze zijn ook wel wat duurder, en misschien niet voor iedere dag.

Die hakken presenteerde je tijdens een showroom in Parijs waarin de schoenen gedragen werden door ‘slapende’ modellen: een ‘die-in‘ waarmee je duidelijk wilde maken dat het tijd is voor actie. Dat is heel activistisch voor een modemerk. Hoe waren de reacties daarop?

Ja, dat was tijdens fashion week in september. De reacties waren heel positief. Er waren veel mensen en dat event werd ook veel gedeeld. Zelf hebben we daar nog niet zo heel veel over gepost, maar ik ga binnenkort nog wel wat behind-the-scenes van toen posten.

“Volgend seizoen brengen we ook iets uit met packaging van de Britse Royal Mail. Dat is waterproof materiaal waar je ook schoenen van kan maken door de coating.”

In je nieuwste collectie zit een sneaker die gemaakt is van gerecycleerde posters voor die showroom. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

Voor onze nieuwe collectie hebben we veel upcycled materialen gebruiken. Er wordt bijvoorbeeld zo veel verspild voor die showrooms. Dus dacht ik: laten we die poster gewoon gebruiken. Die was geprint op een PU-materiaal [PolyUrethaan, red.] dat daar ook sterk genoeg voor is. Daar hebben we dus tien paar schoenen van gemaakt. Sindsdien zijn we dat vaker beginnen te doen.

Volgend seizoen brengen we ook iets uit met packaging van de Britse Royal Mail. Dat is waterproof materiaal waar je ook schoenen van kan maken door de coating. We hebben ook schoenen gemaakt van oude militaire tenten uit een stock in Frankrijk. En deze hier [zie foto’s hierboven, red.] zijn dan weer van tie-dye vintage kledij gemaakt.

Naast sneakers en hakken hebben jullie ook T-shirts, slippers, sokken en petjes uitgebracht. Zijn er nog andere stukken die we van Rombaut mogen verwachten?

In juni of juli gaan we ook rugzakken lanceren, en mini-wallets die je aan je voet kan dragen als je bijvoorbeeld uitgaat. Kleine accessoires dus.

Geen plannen voor mondmaskers?

Nee, dat is een trein waar we niet op gaan springen.

Heb je nog laatste tips voor mensen waarmee ze zich ondanks de versoepeling van de regels binnen bezig kunnen blijven houden?

Kijk nog maar wat meer documentaires. Leer zo veel mogelijk. Eet veel groenten. Doe nog een beetje home fitness, en gebruik zo’n yoga matje.

Krijg elke week een mail met de 10 beste verhalen en fotoreeksen van VICE uit België en de wereld.

Volg ons ook op Instagram en Facebook voor meer unieke verhalen over alles wat ertoe doet in de wereld.