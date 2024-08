Waarom sommige mensen moeten overgeven als ze mdma hebben genomen

Films en series spiegelen ons niet echt een realistisch beeld van mdma voor. Zo zou je van een beetje mdma zoveel water moeten drinken dat je organen verzuipen, of ga je er zodanig van hallucineren dat je je verstand volledig verliest.

In werkelijkheid zorgt mdma er alleen maar voor dat je urenlang danst, veel gênante dingen zegt (“Nee, luister nou, ik ben echt zó blij dat we vrienden zijn”) en je je een beetje ziekig voelt. Tenminste, ik heb zelf in ieder geval genoeg anekdotes gehoord van mensen die moeten kotsen als ze mdma nemen. Anderen geven over als ze te veel nemen, als de mdma bijzonder sterk is, of als ze het combineren met roken.

Videos by VICE

Hoe zit dat precies? Waarom zorgt mdma ervoor dat sommige mensen op de after naar een bloempot moeten grijpen omdat ze hun braakneiging niet kunnen onderdrukken?

Ik sprak Nick Hickmott van We Are With You, een Britse liefdadigheidsinstelling die hulp biedt aan mensen die problemen hebben met drugs, alcohol of hun geestelijke gezondheid. Hij zegt dat dat kotsen aan meerdere dingen kan liggen.

“In wezen stop je gewoon iets in je lichaam dat de manier waarop je je voelt verandert,” zegt hij. “Een beetje zoals wanneer je paracetamol slikt op een lege maag, of wat voor soort medicatie, chemisch middel of drankje dan ook. Het heeft er deels dus gewoon mee te maken wat voor stofje je in je lichaam stopt en hoe dat op je darmwand inwerkt en langzaam in je bloedbaan terechtkomt.”

Daarnaast zijn sommige mensen gewoon bang als ze drugs nemen. “Vooral bij jonge mensen komt dat voor,” zegt Hickmott. “Maar ook als je een doorgewinterde mdma-gebruiker bent, kan je je nervositeit voelen in je maag. We zijn allemaal anders, en sommige mensen moeten misschien wat meer gerustgesteld worden dan anderen.”

Maar wat is er nou specifiek zo misselijkmakend aan mdma, vergeleken met bijvoorbeeld coke of speed? Hoewel er onlangs geen onderzoeken zijn verschenen die daar iets specifieks over zeggen (het is natuurlijk ook geen super urgent onderwerp), is het wel goed om te weten dat deze drug de productie van serotonine in onze hersenen verhoogt. En serotonine stimuleert ook het deel van onze hersenen dat misselijkheid regelt.

Veel mensen die SSRI-antidepressiva nemen en daardoor meer serotonine in hun hersenen blijven houden, krijgen last van gastro-intestinale problemen en misselijkheid. Dat blijkt althans uit onderzoek. Het is dus niet gek dat sommige mensen aan de mdma zich misselijk voelen – de serotonine giert dan door je hersenen.

“Het is eigenlijk heel simpel,” zegt professor David Nutt, een neuropsychofarmacoloog en voorzitter van Drug Science. “Er zit veel serotonine in je darmcellen en mdma zorgt ervoor dat er serotonine vrijkomt. Serotonine werkt beschermend en zorgt er dus voor dat je moet overgeven. Dat zie je terug bij SSRI’s en elk ander serotonerg middel.”

“Mijn oude begeleider zei altijd dat serotonine net zo werkt als de olie in een auto,” vervolgt hij. “Het zorgt ervoor dat alles soepel werkt. Serotonine laat de darmen soepel werken, de hersenen – het houdt alles op de rails. Maar het heeft ook een specifieke rol, namelijk dat het je laat overgeven als je vergiftigd wordt. Dus als je veel mdma gebruikt en er daardoor veel serotonine vrijkomt, werkt dat hetzelfde als wanneer je cisplatine [chemotherapie] krijgt.

Er bestaan medicijnen – zoals ondansetron, dat wordt gebruikt door chemo-patiënten – die de serotoninereceptor 5-HT3 blokkeren, wat ervoor zorgt dat je minder misselijkheid ervaart. Nutt heeft echter nog nooit gehoord dat iemand heeft geëxperimenteerd met een 5-HT3-blokker om de misselijkheid van mdma tegen te gaan. “Dat zou ook moeilijk te regelen zijn, aangezien mdma illegaal is,” zegt hij. En voor wetenschappers “is het niet echt een dwingende wetenschappelijke vraag.”

Realistische tips die je zouden kunnen helpen om niet te hoeven kotsen als je mdma gebruikt, zijn er dus niet – behalve minder of helemaal geen mdma gebruiken dan. Hickmott zegt dat het wel kan helpen om van tevoren goed te eten, maar zelfs dan is het niet uitgesloten dat je moet braken.

“Het is wel een idee om goed te eten voordat je mdma neemt, omdat je waarschijnlijk veel gaat dansen – dus je kan wel wat brandstof gebruiken,” zegt hij. “Maar dat kan ook tot maagklachten leiden, afhankelijk van wat je hebt gegeten.”

“Overgeven hoeft niet per se te betekenen dat er iets mis is,” vervolgt Hickmott. “Als iemand zegt wel eens ziek te zijn geweest van mdma, dan zou ik diegene wel even in de gaten houden en checken of alles goed gaat. Maar je hoeft pas hulp in te schakelen als iemand oververhit raakt, een te snelle hartslag heeft of stuiptrekt.”

Een beetje braaksel? Echt niet het einde van de wereld. Zorg er alleen wel voor dat je niet midden op de dansvloer staat.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK.



Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.