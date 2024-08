8-jarig meisje trekt zwaard uit meer, is nu eeuwige heerser van planeet aarde

Volgens sommige legendes werd de jonge Arthur pas Koning Arthur toen hij het zwaard Excalibur van de Vrouwe van het Meer kreeg. Als we er even vanuit gaan dat deze regel altijd opgaat, bevindt de achtjarige Saga Vanecek uit Zweden zich nu op het heilige pad om onze heerser tot in den eeuwigheid te worden. Zij trok namelijk ook een 1000 jaar oud zwaard uit een meer.

Het zwaard wat mogelijk aan de Vikingen toebehoorde komt komt volgens experts van het Jönköpings Läns Museum uit de vijfde of zesde eeuw – en dat is heel toevallig dezelfde tijd als wanneer Arthur zou hebben geleefd. Dat de kleine ontdekker van het eeuwenoude wapen ook nog eens Saga heet, betekent dat er echt geen twijfel meer mogelijk is dat dit het begin is van een legende.

Saga vond het roestige wapen toen ze deze zomervakantie met haar familie aan het zwemmen was in het Vidöstern-meer in Småland. “Ik voelde iets met mijn hand en dacht dat het een stok was, maar toen trok ik het omhoog en zag ik had het een handvat had en op een zwaard leek,” vertelde ze in een interview met de Zweedse nieuwssite Värnamo Nyheter.

“Toen ik het ophief schreeuwde ik naar mijn vader: ‘Pap, ik heb een zwaard gevonden!’”

Het Vidösternmeer. Foto: Olaf Meister

Toen Saga haar vader het relikwie liet zien, zag hij dat het waarschijnlijk een waardevol object was. Hij ging op zoek naar iemand die ze er meer over kon vertellen en dat leidde ze naar Annie Rosén, een archeoloog verbonden aan het Jönköpings Läns Museum. Rosén kwam direct terug van haar vakantie om het zwaard met haar eigen ogen te bekijken. Het zwaard zal het komend jaar te zien zijn in het museum.

“Het is ongeveer 85 centimeter lang. En het hout om het ijzer is heel goed gebleven,” zegt Mikael Nordström, het hoofd van het museum.

“Waarom hij in het Vidöstern meer lag, weten we niet,” voegt hij toe. “Toen we een paar weken geleden zochten, vonden we nog een prehistorisch object; een broche uit ongeveer dezelfde tijd als het zwaard. Dat betekent – we weten het nog niet zeker – dat het misschien een offerplaats is geweest.”

Saga en haar familie werden geadviseerd om het geheim te bewaren tot de herfst, zodat experts het meer konden onderzoeken om te kijken of er nog meer waardevolle objecten lagen zonder gestoord te worden. Maar nu ze haar verhaal eindelijk kan vertellen, vindt Saga Vanecek het “best wel cool en een beetje spannend.”

