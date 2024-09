Melbourne is een paradijs op aarde

Alle foto’s door Adam Rajab

Melbourne is een vreemde plek. Het is de “meest leefbare stad ter wereld” – al is het niet helemaal duidelijk wie die titel uitdeelt, of wat de criteria zijn. Het is een plek die even geobsedeerd is door koffie als door sport – groot genoeg dat het denkt dat het kan wedijveren met Sydney, klein genoeg dat mensen je vragen op welke middelbare school je zat.

Een groot deel van jong zijn in Melbourne is rondhangen en wachten. Wachten tot het weer zomer wordt, tot je vrienden je terug appen over wat er te doen is die avond, tot duidelijk wordt welke studie je ook echt gaat afmaken.

Videos by VICE

Fotograaf Adam Rajab vangt het gevoel van overal tussenin zitten dat hoort bij jong zijn in Melbourne – een stad die zelf nog niet helemaal volwassen is.

Bekijk meer werk van Adam op z’n website.