Mensen beschrijven in zes woorden de keer dat ze het hardst uit hun reet waren

Drank en drugs zijn zowel vriend als vijand. Ze zijn de veroorzaker van domme levenskeuzes, maar ook vreselijk mooie verhalen waarmee je de blits kan maken bij je vrienden. De beste anekdotes beginnen immers vaak met “Op een avond was ik zo naar de haaien dat…”. Daarom vroegen we vrienden en collega’s om op te sommen wat er gebeurde toen ze toetertjezat waren, of net even te veel drugs in hun mond hadden gestopt. Dit is wat ze te vertellen hadden:

Na de punkbar kastanjes wezen zoeken – Ewout, 30

Videos by VICE

“Godverdomme” uit Arie Boomsma willen trekken – Megan, 28

Heel lang naar het plafond geschreeuwd – Jan, 24

Verjaardag. Pint Jägerbomb. Diabetes. Bijna dood – Max, 22

Door Ali B gered van Douwe Bob – Nils, 26



De eerste bus naar Dwingeloo genomen – Wouter, 21

Papegaaien onder de deurpost zien koekeloeren – Jody, 24



Mijn moeder moest mijn bed verschonen – Sander, 28



Vuurwerk gooien naar de Noord-Koreaanse ambassade – Tim, 26

Bier over hoofd directeur Stadsschouwburg schenken – Megan, 28

Tijdens het wildplassen in gracht gemieterd – Anne Myrthe, 23



In broek geplast, daarna seks gehad – Emma, 23

Mezelf in een ziekenhuisbed zien liggen – Jop, 25

Onder de wc-hokjes kruipen: onbekenden verrassen – Kayleigh, 30

Ik moest kotsen naast iemands drol – Emma, 23

Wildplassend gedacht dat struiken mensen waren – Joris, 27



Kan ik me niet meer herinneren – Steven, 29

15, valpartij, ziekenhuis. Gesprek met verslavingszorgspecialist – Ariane, 22

Ontwaken: bebloed gezicht, patatje oorlog overal – Layla, 25

Valdromen terwijl ik gewoon wakker was – Hendriek, 32



Applaus omdat ik eindelijk shirt aankreeg – Patrick, 26

Ik deed shotjes met de ambulancebroeders – Fleur, 24

Paranoïde poepen tussen twee geparkeerde auto’s – Twan, 27

Een kwartier queefen op een after – Elise, 25

Stoel ondergeplast waar mama op plaatsnam – Loes, 18

Heb urenlang op de koelkast gezeten – Froukje, 22

Tramconducteur schadevergoeding betaald voor plas kots – Rik, 23