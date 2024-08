We vroegen mensen in Thrasher-hoodies of ze wel iets van skaten kennen

Meer over alle manieren waarop ons vaderlandse beton in de vernieling wordt gereden vind je in de VICE-reeks ‘SKATEN IN BELGIË’.

Je kunt niet buiten komen of je wordt geconfronteerd met een hoodie met grote (brandende) Thrasher-letters. En dat terwijl Thrasher eigenlijk een magazine is dat al sinds 1981 door elke zichzelf respecterende skater als een soort bijbel wordt beschouwd. Doordat bekendheden als Tyler The Creator, Rihanna en Justin Bieber Thrasher gingen dragen is het skatemerk nu bekend bij het grote publiek. De fans van deze celebs hebben niet noodzakelijk interesse in skateboarden, maar willen wel dezelfde hoodie als hun idolen. En zo zijn ook skatemerken als Supreme en Palace – beiden met nog steeds een geweldig skateteam – geëvolueerd naar modelabels met collabs met chichi-merken als Louis Vuitton en Ralph Lauren.

Skatemerken zijn dus heter dan ooit, maar betekent de hype ook dat meer mensen effectief bezig zijn met skaten? Ik sprak op straat in Brussel eigenaars van de populaire hoodie om hen te vragen of ze nu legit skaters zijn of dat het hen net geen ruk uitmaakt wat dat merk op hun borstkas betekent.

Ismael, 19

VICE: Hey Ismael. Ik zie dat je een Thrasher hoodie draagt, skate je ook?

Ismael: Nee, vroeger wel, maar ik ben overgeschakeld naar BMX en dat doe ik nog steeds.

Volg je het skaten nog een beetje?

Ja, best veel. Ik check Thrasher en vooral hun sociale media. Ook volg ik zo veel mogelijk lokale shops zoals Lockwood, Curb en Slam. Hoewel ik BMX, kijk ik ook veel naar skateclips.

Wat vind je van mensen die Thrasher dragen en niet skaten of BMX’en?

Op zich maakt me dat niet uit. Het is niet dat je toestemming nodig hebt van iemand om een merk te dragen. Als je jezelf met die stijl associeert, dan heb ik daar niks op tegen. Je kan dat over elke cultuur zeggen, toch? Er zijn ook veel mensen die een T-shirt van Metallica dragen en nooit naar hardrock luisteren. Draag gewoon wat je mooi vindt.

Denk je dat er meer mensen zullen beginnen skaten door de populariteit van Thrasher-hoodies?

Ik denk dat driekwart snel zal afhaken. Enkel de echte kern blijft over. Op dat vlak kan je skaten niet vergelijken met andere sporten: het is veel moeilijker om vol te houden.

Wat vind je van skatemerken die collabs doen met grote modehuizen?

Dat ik vind er echt over gaan. Ze creëren gewoon exclusiviteit om nog meer winst te maken. Bijvoorbeeld de duffle bags van Supreme en Louis Vuitton, dat is gewoon fucking veel geld voor een stomme zak. De meeste mensen in de skatecultuur hebben ook geen rijke achtergrond, dus je kan niet verwachten dat deze skaters zich zo’n zak kunnen veroorloven.

Kim, 17

VICE: Hey Kim, ik zie dat je een Thrasher-hoodie draagt. Ben je dan ook een skater?

Kim: Ja, ik skate toch ongeveer twee keer per week.

Wat vind je van mensen die Thrasher dragen en niet skaten?

Ik vind dat een beetje belachelijk, want het is een skatemerk. Zo wordt het merk gebanaliseerd. Die mensen dragen het enkel omdat het in de mode is. Ik vind dat echt debiel.

Denk je dat de skatecultuur groter gaat worden door de populariteit van Thrasher-hoodies?

Ik denk het niet, want die mensen zijn niet met skaten bezig, voor hen is het enkel mode. Ze weten soms niet eens dat Thrasher een skatemerk is.

Skatemerken zoals Supreme en Palace worden nog meer als modemerk gedragen. Vind je het ook debiel dat de mensen die dat dragen niet skaten?

Dat vind ik nog iets anders. De ontwerpen van die merken zijn van een hoger niveau en daarom snap ik het wel. Toch vind ik het ook kut dat ze merken het enkel doen voor het geld. De skatecultuur is daar volledig verdwenen en dat zou niet mogen.

Edo, 18

VICE: Hi Edo. Jij ziet er wel een skater uit, is dat correct?

Edo: Nee, niet echt. Ik heb het vroeger wel eens geprobeerd, maar het is nooit mijn intentie geweest om een skater te worden.

Interesseert skatecultuur je?

Ja, ik ga vaak met vrienden naar het skatepark om hen te steunen. Als ik het Thrasher-magazine bij hen thuis zie liggen, neem ik die wel vast. En de video’s op het YouTube-kanaal van Thrasher kijk ik bijna allemaal.

Welke video’s zijn je bijgebleven de laatste tijd?

Euh, dat kan ik niet echt zeggen. Ik vind het gewoon wel fijn om naar te kijken.

Waarom draag je deze hoodie?

Vooral door de skaters die ik heb gezien met dezelfde trui. Ik vind het gewoon vet door het logo. Er is volgens mij geen andere hoodie die zo opvalt. Vorig jaar was dat nog meer, omdat nog niet zo veel mensen hem toen hadden. Nu is het veel populairder.

Yves, 50

VICE: Yves, als uitbater van een skateshop skate je ongetwijfeld ook.

Yves: Yes, ik skate al zo’n veertig jaar.

Zijn er bepaalde skatemerken die je het liefst draagt?

Ik draag eigenlijk amper skatemerken, want ik heb T-shirts en truien van mijn shop Ride All Day en dat is voor mij genoeg. Ik geef liever de publiciteit aan mijn winkel dan aan andere merken. Het enige belangrijke om te skaten zijn goede schoenen..

Wat vind je van mensen die Thrasher dragen en niet skaten?

Iedereen doet wat hij wilt. Ik vind niet dat er echt regels zijn om een merk te dragen of niet. Thrasher-hoodies zijn nu een hype. Ik begrijp niet goed waarom, maar dat is gewoon zo. Misschien zullen mensen net omwille van de hype beginnen skaten en zich meer gaan verdiepen in de cultuur.

Vind je dat de skatecultuur veel veranderd is tegenover vroeger?

De echte kern en geest van het skaten zal volgens mij nooit verdwijnen. Vroeger waren skaters wel meer punk en echt het tegenovergestelde van mainstream. Tegenwoordig is dat veel minder zo. Vroeger hadden we meer problemen met de politie en dacht iedereen – ook de meisjes – dat skaters allemaal losers waren. Nu vinden meisjes skaters ineens cool. Dat is echt veranderd.

Wat vind je van merken zoals Supreme die geëvolueerd zijn van skatemerk naar modemerk?

Allemaal marketing en business. Dat is geen echt skatemerk meer sinds het opgekocht is door een groot bedrijf. Vroeger was het gewoon een skateshop in New York zoals deze, maar doordat bekende mensen het begonnen dragen is dat allemaal veranderd. Het is goed voor de erkenning van de sport, maar heeft weinig te maken met de essentie van skaten.

Bill, 16

VICE: Yo Bill, skate je?

Bill: Ja man, ik skate al een jaar of twee.

Ben je veel bezig met de skatemerken die je draagt?

Niet zo eigenlijk.

Wat vind je van mensen die Thrasher dragen en niet skaten?

Ik vind dat ze wel een beetje posers zijn. Enkel als je skate kan je dat dragen, anders is dat raar.

Ken je zelf zo mensen?

Ja, op school zie je dat wel.

Denk je dat de skatecultuur groter gaat worden door de populariteit van Thrasher-hoodies?

Ik denk het wel, zo gaan er toch meer skaters zijn. Maar dat heeft voor- en nadelen. Als je wil skaten, doe het dan gewoon en als je dat niet wilt, laat de cultuur dan voor iemand anders.

