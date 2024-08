Mensen schrijven vaker negatieve restaurantrecensies als het slecht weer is

Er zijn een heleboel redenen waarom je een slechte recensie over een restaurant zou achterlaten. Misschien heb je gezien dat de kok gerechten van een andere zaak naar binnen smokkelde en daarna deed alsof-ie zelf had gekookt. Misschien had het restaurant zoveel haast je er snel uit te werken dat je het hoofdgerecht tegelijkertijd met het voorgerecht kreeg, of stond de eigenaar van het restaurant om tien uur ’s avonds voor je deur om te vragen waarom je op internet had gezegd dat zijn steak niet zo lekker was.

Maar misschien kwam het ook wel gewoon door de regen. Dat is althans de conclusie van

Videos by VICE

een nieuw onderzoek van de Ohio State University. Aan de hand van drie studies bestudeerden de onderzoekers wat voor invloed het weer kan hebben op hoe bezoekers een restaurant beoordelen.

“Op sommige dagen kunnen restaurants meer slechte recensies krijgen dan normaal, zonder dat het te maken hoeft te hebben met de service of het eten,” zegt co-auteur van het onderzoek Milos Bujisic. “Het zou goed kunnen dat het weer invloed heeft op hoe bezoekers het restaurant recenseren.”

Voor het eerste onderzoek lazen Bujisic en zijn team kaartjes met reacties, die mensen achterlieten in 32 vestigingen van een niet bij naam genoemde restaurantketen. Die reacties werden vergeleken met weerinformatie van het National Climatic Data Center. Daaruit bleek dat de reviews minder positief waren op dagen dat het regende, maar ook als het warm was en de luchtdruk hoog.

Voor het tweede onderzoek werden 158 mensen uit alle delen van de VS gevraagd of ze in de afgelopen 24 uur in een restaurant hadden gegeten. Daarna werden ze gevraagd om het weer en hun humeur tijdens het eten te omschrijven. De mensen die lekker weer hadden, zeiden ook een beter humeur te hebben – en de meest positieve mensen waren ook degenen die positievere mond-tot-mondreclame gaven over het eten.

Het laatste onderzoek richtte zich op 107 mensen in het midwesten, noordoosten en noordwesten van de VS, aan wie dezelfde vragen werd gesteld. De uitkomst was eveneens identiek.

Bujisic nuanceert wel dat iedereen een slecht humeur kan krijgen van slecht weer, niet alleen klanten. “Een regenachtige dag kan er ook voor zorgen dat het personeel van een restaurant een rothumeur heeft, waardoor ze een slechtere service leveren.”

Dat je daar dus ook maar even bij stil mag staan, als je op een koude, regenachtige avond uit eten gaat.