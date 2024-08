Mensen vertellen in zes woorden over de slechtste seks die ze ooit hadden

Het ding met seks is dat het ’t allerbeste ter wereld kan zijn. Een lekker potje neuken staat, samen met een goed gebakken pizza en vrij zijn op maandagochtend, erg hoog op de lijst van prettigste dingen ter wereld. Daar tegenover staat dat slechte seks ongeveer even verschrikkelijk is als met je sokken in een plasje water gaan staan. Er zijn mensen die de theorie aanhangen dat slechte seks nog altijd beter is dan helemaal geen seks, maar dat is zeker niet in alle gevallen waar – zo blijkt wel uit onderstaande verhalen in zes woorden.

“Piemel leek op mond van miereneter.” – Loek, 23

Videos by VICE

“Grote man, blinddoek om, ieniemienie piemel.” – Fiona, 27

“Piemel schiet uit, ‘komt’ in oog.” – Rhiannon, 27

“Door mijn huilen kwam hij klaar.” – Lisa, 24

“Grote piemel, rug vol puisten, saai.” – Siobhan, 27

“Zijn piemel leek net een knakworstje.” – Gaia, 21

“Vingers roken dagen naar haar kut.” – Rutger, 28

“Synchroonseks in restaurant met beste vriendin.” – Caroline, 28

“Wij doen 69, mama loopt binnen.” – Joost, 27

“Zijn penis smaakte naar zware shag.” – Merel, 25

“Ze vertelde halverwege over haar chlamydia” – Kees, 26

“Hij bleef staren naar zijn spiegelbeeld.” – Anna, 20

“Schiet je op? Heb nog huiswerk.” – Charlotte, 26

“Hij klonk als een bezeten bulldog.” – Annika, 21

“Meisje gaat aaien, blijft maar aaien…” Michiel, 27

“Ik bef sensueel, zij laat scheet.” – Tom, 27

“In mijn bek gespuugd en gemept.” – Monica, 26

“Zijn kat staarde me constant aan.” – Carrie, 35

“Drie keer kotsen tijdens het neuken.” – Tom, 31

“Ik deed doggy, brak mijn piemel.” – Joost, 27

“Drugs op, toen anaal, overal poep.” – Naomi, 30

“Duracel opwindkonijn was er niks bij.” – Noor, 33

“Tja, het condoom verdween in haar.” – Soufiane, 28

“Een micropenis is geen urban myth.” – Olga, 31

*Sommige namen in dit stuk zijn om privacyredenen gefingeerd