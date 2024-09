Mensen vertellen over de laatste keer dat ze een orgasme faketen

Casual seks en onenightstands zijn lang niet zo geweldig als iedereen zegt. Voor mij persoonlijk is het wel prima, omdat ik blind ben voor mijn eigen seksuele tekortkomingen en liever twintig minuten zwetend en zwijgend doorbreng met een vreemde dan dat ik waag te vragen wat ze lekker vindt in bed. Maar dat leidt vaak wel tot een van de gênantste dingen op seksgebied: het neporgasme.

Uit een vaak aangehaald onderzoek — waarbij twintigduizend studenten werden ondervraagd — kwam naar voren dat 78 procent van de mannen tegenover slechts 42 procent van de vrouwen een orgasme had gehad bij hun laatste seksuele escapade. Dat betekent dat er heel vaak wordt gedaan alsof. Mannen lopen trots en zelfverzekerd de slaapkamer uit, waarna vrouwen met hun ogen rollen.

Videos by VICE

Vanwege dit opmerkelijk staaltje statistiek sprak ik met een paar mannen en vrouwen over de laatste keer dat ze een orgasme faketen.

“Het was kiezen tussen twee kwaden”

Om een lang verhaal kort te maken, ik heb het weleens gedaan bij een vriend. We hadden een spontaan potje dronken seks en halverwege de sessie zei dat hij van me hield. Ik deed alsof ik het niet hoorde, zodat ik niet hoefde te antwoorden. Toen deed ik alsof ik klaarkwam en viel in slaap. Hoewel we nog steeds vrienden zijn, hebben we het er later nooit meer over gehad. Waarschijnlijk kwam dat doordat ik mijn huidige vriend twee weken daarna ontmoette.



We waren allebei nogal dronken en het leek me de iets betere optie van twee kwaden: uitleggen dat het gewoon een potje betekenisloze seks was en zeker geen liefde, of doen alsof ik het niet had gehoord en een orgasme faken zodat het zo snel mogelijk over zou zijn. Ik voel me er behoorlijk schuldig over, maar ik denk niet dat hij het doorhad. En als dat wel zo was, leek het hem niet al te veel te boeien.



— Monica, 22

“Ik had geen flauw idee hoe erg antidepressiva mijn seksleven zouden beïnvloeden”

Ik was een weekendje weg met mijn vriendin voor een concert van One Direction. We hadden er al maanden naar uitgekeken. We namen wat seksspeeltjes mee en hoopten de vlam weer een beetje aan te wakkeren in ons seksleven en nader tot elkaar te komen. Ik was destijds depressief en had haar nogal weggeduwd de afgelopen tijd. Ik had geen flauw idee hoe erg antidepressiva mijn seksleven zouden beïnvloeden.



Na het concert en een paar drankjes gingen we terug naar onze hotelkamer. Het lukte me om een stijve te krijgen terwijl ik het condoom omdeed, en bij haar naar binnen ging. Mijn pik werd half slap maar ik ging toch nog een paar minuten door, in de schrale hoop dat mijn lul van draf weer in galop zou gaan. Toen ik merkte dat ze bijna klaarkwam, begon ik ook met de geluidseffecten en bijpassende zware ademhaling. We maakten veel lawaai en volgens mij had ze niet eens haar ogen open, maar ik zei: “Ohhh, ik kom, ik ga klaarkomen,” en gromde toen diep, trok het condoom er snel af voordat ze kon zien dat het leeg was, en gooide het in de prullenbak.



Ik weet niet of het de antidepressiva waren, de alcohol of gewoon de zenuwen, maar het heeft me wel onzeker gemaakt in bed. Mijn vriendin en ik zijn ook onlangs uit elkaar gegaan, al was dat niet specifiek vanwege die avond. Ons seksleven ging snel achteruit en we groeiden uit elkaar.

—Ryan, 19

“Ik was ondertussen aan het nadenken wat ik later in mijn curry zou doen”

Ik was seks aan het hebben met iemand waarmee ik begon te daten toen ik rond de twintig was. Hij had het duidelijk veel meer naar zijn zin dan ik, en zei dingen als: “Oh mijn god, je bent geweldig” terwijl we maar wat aan het rommelen waren in missionarispositie. Ik weet nu dat seks ook gewoon leuk moet zijn, maar destijds zag ik het als een zeer serieuze kwestie en vond ik dat ik er maar gewoon in mee moest gaan. Ik maakte wat gepaste geluiden, en we switchten naar op z’n hondjes, wat een prettige afwisseling was, want dan kon ik tenminste een beetje uit het raam kijken.

Na een minuut of tien van nog meer saaie seks had ik trek gekregen, dus besloot ik ervoor te zorgen dat het maar snel voorbij was. Dit was het begin van mijn auditie voor een pornofilm; heel veel “oh mijn god, oh mijn god” en gehijg en gekreun. Het werkte. Hij dacht dat we tegelijkertijd klaarkwamen en zag het als een topprestatie, terwijl ik ondertussen had bedacht wat ik zo meteen in mijn curry zou doen. Hadden we nog koriander of niet, en waar zou ik dat anders kunnen halen? Wat moet je immers met een curry zonder verse koriander?

— Courtney, 26

“Ik stond op het punt een hartaanval te krijgen na uren coke te hebben gesnoven”

Ik had de hele nacht doorgetrokken, het was inmiddels vijf uur ’s middags, en mijn geheime plan om telkens weer een pak coke te laten aanrukken om indruk te maken op een meisje had perfect gewerkt – ze lag in mijn bed en sjorde aan mijn door de drugs verschrompelde pik. We gingen verder op zijn hondjes. Ik was binnen tien seconden buiten adem en het voelde alsof ik elk moment een hartaanval kon krijgen, dus deed ik maar alsof ik een orgasme had. Daarna viel ze in slaap.



Ik dacht er nog aan om iets te zeggen in de trant van: “Hé, laat ik er maar geen doekjes om winden: mijn hart en pik voelen alsof ze elk moment kunnen exploderen en ik ken je niet goed genoeg dat je me naar het ziekenhuis kan brengen.” Maar ik was bang dat dit een vreemde situatie zou veroorzaken waarin ze zou proberen me toch te laten klaarkomen, en dat zou gewoon pijnlijk zijn voor beide partijen. Ik bedoel, ik ga ook niet een meisje drie kwartier lang slecht beffen in de hoop dat het uiteindelijk wel werkt. Als ik haar niet kan laten klaarkomen door een paar minuten onhandig in haar te stoten, accepteer ik dat en ga ik verder met m’n leven.

— Tomas, 28

“Ik dacht: fuck deze shit, ik wil gaan slapen”

Vroeger deed ik wel vaker alsof ik klaarkwam, terwijl dat niet zo was. Tegenwoordig doe ik dat liever niet meer: het boeit me minder en ik probeer een beter mens te zijn. Maar een paar maanden geleden had ik wel een onenightstand, en dat was zo’n gast die erop gefixeerd is je te laten klaarkomen. Ik was veel te dronken en dacht: fuck deze shit, ik wil gewoon slapen. Dus deed ik even alsof ik een pornoster was en maakte ik er een enorm spektakel van, omdat dat duidelijk was waar hij op zat te wachten. Hij geloofde het en kwam zelf klaar. Sindsdien heb ik hem nooit meer gezien.

— Yasmine, 24

“Na een uur tekeer te zijn gegaan boeide het me niet meer”

De laatste keer dat ik deed alsof ik een orgasme had, waren we al ruim een uur bezig, en kon ik gewoon niet meer. Ik vond het eigenlijk niet eens lekker, dus deed ik alsof ik klaarkwam, schokte wat met mijn been en viel in slaap. Slecht, ik weet het. Maar een man heeft slaap nodig en ik wilde haar gevoelens niet kwetsen, omdat ik het idee had dat het anders nooit tot een einde zou komen. Er ligt veel focus op de climax, terwijl dat maar een klein deel van seks is. Ik heb geen idee of ze het doorhad, misschien wel, maar in dat geval heeft ze het niet laten merken.

— Diego, 25