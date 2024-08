Mes en vork worden totaal overbodig met deze besteknagels

Na jarenlang in de weer te zijn geweest met rietjes, roerstaafjes en sporks, hebben steeds meer steden en landen besloten dat ze klaar zijn met plastic. In Malibu in Californië werd eerder deze maand al het wegwerpplastic officieel verboden – dus ook rietjes en alle soorten bestek. En de hele Europese Unie is op dit moment bezig met een vergelijkbaar verbod. Dat plan moet alleen nog wel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en kan dus nog wel vier jaar duren voordat het volledig is uitgerold. Daarnaast heeft IKEA aangekondigd dat tegen 2020 al hun restaurantgasten hun gehaktballetjes niet meer kunnen eten van een plastic bord of met plastic mes en vork.

Wat kun je hieraan doen als je geen zin hebt om altijd rond te lopen met zilverwerk in je achterzak? Nou, je kunt altijd een afspraak maken bij de Moskouse nagelsalon Nail Sunny, die nailart tot een extreem niveau tilt. Hoe extreem? Onlangs brachten ze een eerbetoon aan Belka en Strelka, de twee Sovjet-Russische hondjes die in 1960 met een raket de ruimte in werden geschoten. De nagelsalon maakte 3D-portretten en een kleine raket DIE OOK ECHT KON WORDEN AANGESTOKEN.

Nail Sunny zette laatst een video van hun nieuwste creatie op Instagram: een gelukkige (???) klant had een vork, lepel, mes en tandenstoker in Madurodam-formaat aan de vingers van haar rechterhand gekregen. En ja, je kunt er ook mee eten. Ze gebruikt haar middelvinger om een chocoladetaartje te snijden en pakt het stukje vervolgens op met de vork die op haar wijsnagel zit.

Dat is handig (DEZE WOORDGRAP WAS NIET BEDOELD, IK BEN GEEN MONSTER) maar het heeft wel z’n beperkingen. Iemand reageerde: “Ik weet wel dat het grappig bedoeld is of whateva, maaaar hoe gaat ze haar billen afvegen?” Ik denk dat dat de reden is waarom ze geen tweede besteklade aan haar andere hand heeft hangen.

Nail Sunny zal waarschijnlijk ook nog wel een manier bedenken om kleine bordjes op elke vinger te bevestigen, aangezien het de salon is die eerder iemands vingers in een rij tanden (compleet met gaatjes), een portie frietjes van de McDonald’s en acht blote borsten, met elk een eigen tepel inclusief piercings, veranderde.

Hoe dan ook, veel succes bij IKEA! Pas op dat je geen nagel breekt op een van die gehaktballen.

