Met de clip voor ‘Raw’ bewijst de hedendaagse Aristoteles dat hij alles behalve stoffig is

Bij de naam Aristoteles kan ik aan niets anders denken dan aan het stoffige klaslokaal op mijn middelbare school. Het rook daar naar deodorant, frikandelbroodjes en een paar honderd jaar beschimmelde beschaving. Daarom ben ik blij dat er nu een nieuwe Aristoteles opstaat die een poging waagt om vaker in de geschiedenisboeken te belanden dan z’n voorganger.

Want zeg nou eerlijk: “Been a winner since the beginning, ta da ta da ta, bla bla bla bla bla – don’t really care who did it” klinkt beter dan alles wat die ouwe Griekse knakker te melden had.

Nu even serieus: Aristoteles Mendes, geboren in Angola, timmert hartstikke lekker aan de weg. Ik kende zijn track Jerry Maguire (bijna anderhalf miljoen streams op Spotify) niet en dat neem ik mezelf ontzettend kwalijk. Vandaag mogen wij zijn clip voor het nummer Raw in première laten gaan.

Zoals je in de video kan zien is een roze limousine nog steeds een meer dan prima accessoire, en kan helemaal niemand stil blijven staan wanneer de beat inslaat. Check hier hierboven, en stream zijn EP Njinga hier beneden.