Met deze tape kun je op alles Legoblokjes drukken

Als kind was Lego mijn hele wereld. Dat is helaas minder geworden naarmate ik ouder werd, maar er is nu een goeie reden om je stoffige koffers vol Lego weer uit de kast te trekken. Er bestaat nu namelijk een soort Legoplakband, Nimuno Loops, waarmee je Lego op alles kwijt kunt. Alles. Dus niet alleen je koelkast, maar ook gigantische zwevende blokken beton kunnen omgebouwd worden tot een Lego-paradijs.



Lego is al tijden populair in de kunstwereld. Ai Weiwei maakte portretten van politieke gevangenen in Alcatraz met legoblokjes en Olafur Eliasson maakte met duizenden legostenen een utopische stad. Lego wordt gebruikt om werk van Piet Mondriaan of werkende platenspelers te maken. Ook de meest iconische films, waaronder Star Wars, Mad Max, Ghostbusters en The Grand Budapest Hotel werden nagemaakt met legoblokjes. Zelfs creatieve wetenschappers gebruikten het speelgoed om de groei van planten te bestuderen.

Videos by VICE

De mogelijkheden waren al eindeloos. Maar met Legoplakband kun je nu je blokken zo goed als overal op kwijt. Het is dan ook de beste uitvinding voor Lego-liefhebbers sinds de Lego Kinect-installatie. Alleen de vloer wordt niet echt aangeraden. Iedereen die weleens op een Legoblokje is gestapt, begrijpt waarom.

Nimuno Loops zegt op hun indiegogopagina dat met de plakband alle problemen waarmee legokunstenaars sukkelden, opgelost zijn. “Je kan rond hoeken bouwen of op golvende oppervlakken. Je kan zelfs probleemloos verder bouwen aan dat zeilschip waar je uren aan gewerkt hebt. Vergat je een bevestigingspunt te bouwen voor je monstrueuze megakanon? Geen nood! Met een stukje plakband van Nimuno kan je het op de romp plakken, steek je kanon aan en varen maar. “

We vroegen aan het bedrijf waarom het in godsnaam zo lang geduurd heeft voordat iemand met dit idee kwam. Ontwerper Anine Kirsten vertelt ons dat “Soms het meest voor de hand liggende het moeilijkst te zien is. Zoals het moment dat je naar je hoed zoekt en je uren later ontdekt dat hij gewoon op je hoofd zat.”

Nimuno Loops plakt ook op ander speelgoed, zoals Playmobil. Kunnen we die strijdbijl ook eindelijk begraven. Doneer op de Indiegogopagina en ontvang je eigen exemplaar. Voor ongeveer 10 euro krijg je twee mooie rollen.