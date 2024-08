Met Instagram Checkout wordt het tijd voor mij om de app te wissen

Ik ben vrij ongevoelig voor online reclames. Ik heb een ingebouwde filter en dáárom koop ik nooit iets dat wordt aangeprezen. Althans dat zeg ik altijd tegen mezelf, maar de duistere krachten van de sluikreclame beginnen mijn online gedrag al aan te tasten.

Instagram weet inmiddels zó goed wat ik leuk vind, dat ik regelmatig bijna iets koop. Net niet, want het proces duurt nu nog te lang – klikken, laden, naar de website, zoeken, gegevens invullen, creditcard niet bij de hand, laat maar.

Maar omdat Instagram en Facebook altijd bezig zijn mij steeds “relevantere advertenties” te tonen (thanks Mark!), presenteert het bedrijf nu ‘Instagram Checkout’. Gister ging het in de VS in de testfase.

Met Checkout kunnen merken direct in de app spullen verkopen. Het enige dat je doet is op de reclamepost te tikken, en er verschijnen prijsjes op het beeld, net als tags van vrienden. Als je daarop drukt beland je direct bij de kassa. Je hoeft niet meer naar de website.

In een persbericht van het bedrijf stond dinsdag dat de gebruiker hun betaalgegevens in de app invullen. Zodra de order is verzonden slaat Instagram je gegevens op zodat je de volgende keer alleen maar hoeft te klikken op het prijskaartje, en dan nog een keer op betalen. Instagram gaat zo steeds explicieter op Amazon lijken.

Instagram is nu ook al niet veel meer dan een reclamezuil, alleen het koopgemak en de snelheid maken het verschil. In de jaren 80 was het lang een doel om computers zo snel te laten reageren dat het verslavend zou zijn. Daarvoor moest de reactiesnelheid onder een bepaalde grens komen. Mensen noemde dit de Doherty-drempel: blijft de computer beneden een reactietijd van 400 ms dan blijven mensen zitten. Zodra het langer duurt gaan je hersenen alweer opzoek naar een nieuwe dopamine-shot. Je loopt weg van de computer, naar de keuken om een glas melk te drinken, of je zet de televisie aan.

Niemand heeft het meer over de Doherty-drempel omdat computers nu super snel zijn, en het extreem ouderwets is om het over de Doherty-drempel te gaan hebben, maar iedereen herkent het effect. Als je klaagt over het internet dat langzaam is, zakken de laadtijden beneden die drempel.

Hetzelfde geldt voor dingen kopen op Instagram. Nu duurt de reis van de eerste klik naar de website nog seconden, en dan moet je óók nog je gegevens invullen. Maar stel je voor dat je straks een set sneakers in de app kunt kopen met twee drukken op de knop. Binnen een paar seconden ben je klaar. Er is zo goed als nul weerstand om 130 piek uit te geven. Daar komt nog bij dat Instagram dankzij de grootschalige dataschendingen van het moederbedrijf Facebook exact weet wat je super graag wilt hebben.

De functie wordt op dit moment alleen nog in de VS getest met 20 merken, waaronder Adidas, H&M, Nike en Zara. Een verkoper vertelde de Amerikaanse website TechCrunch dat ze nog niet wilden zeggen welk deel van het verkoopbedrag naar Instagram zal gaan. En het is ook nog niet duidelijk wanneer Checkout naar Nederland komt.

Facebook heb ik vorig jaar al weggedaan. Instagram vind ik leuk, maar als Checkout inderdaad naar Nederland komt in de voorgestelde vorm ben ik pleite. Waarom? Heel simpel: tegen zoveel technologisch verkoopgeweld zijn mensen, en hun portemonnee, niet bestand.