Ik ging op date met Sticks

Eigenlijk heb ik nooit echt zin in daten, maar voor Sticks maak ik gerust een uitzondering – ik heb namelijk sinds mijn tienerjaren al een keiharde crush op hem. Een echte aanleiding om met hem af te spreken en mijn liefde te verklaren had ik nooit, maar deze week brengt hij samen met Rico hun eerste gezamenlijke album uit sinds Eigen Wereld uit 2006. Ik zou hem als muziekjournalist over zijn nieuwe plaat kunnen vragen, en daarnaast vast nog wel wat romantiek in ons gesprek kunnen fietsen. Zo’n kans krijg je maar eens in je leven, dus zeg ik zonder twijfel een lunchafspraak met mijn ex af. Het leven bestaat tenslotte uit prioriteiten stellen.

Met knikkende knietjes ontmoet ik hem in het Lloyd Hotel in Amsterdam. Omgeven door literatuur, met zachtjes kletterende regen op de achtergrond en de aangename warmte binnen, lijkt niets onze romance nog in de weg te staan. Eigenlijk heeft Sticks een vriendin en een dochter, maar hey: wie niet waagt, die niet wint. Ik spreek hem over zoenen op de eerste date, de liefde voor zijn dochter, en wie van Opgezwolle weleens met groupies in zee ging. Nog voordat ik hem een vraag kan stellen, vertelt hij mij dat ik aan het blozen ben.

Noisey: Is het zo duidelijk, ja? Ik ben een beetje nerveus, want ik heb eigenlijk al lang een stiekeme crush op je.

Sticks: Ik ben ook een beetje zenuwachtig hoor, want ik had me even niet gerealiseerd dat deze date vandaag was. Nu zit ik hier compleet underdressed. Ik had anders wel wat anders aangetrokken dan deze campingsmoking. Jij bent er wel op gekleed, ziet er goed uit.

Eh, ja, dank je?

Oké, ik zal je niet nog meer in verlegenheid brengen.

Thanks. Hoe wil je eigenlijk dat ik je noem? Sticky Steez, Sticks, Stickert of gewoon bij je echte naam Junte?

Ja, wat jij wil. Voor een date is Junte wel normaler, niet? Om in deze setting een man van vijfendertig Sticks te noemen is ook een beetje raar.

Oké, Junte. Deze locatie is voor ons gekozen om timing en haalbaarheid. Maar stel dat we daar geen rekening mee hoeven te houden, waar zou je me dan mee op date nemen?

Ik zou je meevragen naar een museum. Naar het FOAM of zo, want ik ben geïnteresseerd in fotografie. En daarna een hapje eten. Moet het de hele dag zijn?

Dat ligt helemaal aan jou.

In dat geval duiken we nog even de kroeg in, maar ik vind ook dat je niet te veel moet plannen. Dan zuig je de spontaniteit eruit. Maar ik kom je wel netjes ophalen met de auto. Ik klink echt als een oude man, maar zou je dat leuk vinden?

Zeker! En zoenen op de eerste date? Is dat iets wat oké is?

Daar moet je niet te krampachtig over doen. Als de vonk er is, dan is die er. Alhoewel ik nooit zou pushen. Ik ben alleen opgegroeid met mijn moeder en zus, dus ik heb veel respect en waardering voor vrouwen. Ik probeer altijd wel een heer te zijn, maar dat klinkt ook weer ouderwets.

Ik was best wel lang bezig met het opstellen van een vragenlijst, maar wat zou jij vragen op een eerste date?

Ik vraag altijd wat iemand bezighoudt. Ik ben niet geïnteresseerd in wat je politieke voorkeur is, maar in waar je voor opstaat elke dag. Ik heb geen standaardvraag die ik stel, dat is een beetje saai, toch?

Ik heb dat eigenlijk wel. Ik ben altijd benieuwd wat iemand wilde worden toen hij klein was. Dus?

Rapper, voor zolang ik me kan herinneren wilde ik dat zijn. Sinds mijn twaalfde luisterde ik naar cassettebandjes met rapmuziek, iets later kwam Extince met Nederlandstalige rap. En mijn moeder is ook docent Nederlands geweest, dus ik was altijd al veel met taal bezig.

Was je in die tijd ook al weleens verliefd?

Zeker, ik had een vriendinnetje op de basisschool waar ik helemaal gek op was. Je kent het wel: schuifelen op Eternal flame van The Bangles. Mijn eerste gebroken hart had ik na een vakantie in Italië. Ik was smoorverliefd op een Italiaans meisje en de hele terugweg naar Nederland heb ik in de auto gehuild.

Och… Is de liefde voor jou een inspiratiebron?

Ja, alhoewel ik heel associatief schrijf. Liefde hoort bij mijn leven, maar ik heb nu niet het gevoel dat ik bij machte ben om iets toe te voegen aan alles wat er al over liefde is geschreven. Ik wil nooit corny klinken, waar het ook over gaat. Dat is al moeilijk genoeg, maar bij liefde al helemaal. Maar als ik zeg: “Ik heb de flexte crew, waar ik mijn best voor doe, mijn chick, mijn kind, wat doet de rest ertoe?” zit daar al veel liefde in toch? Misschien ben ik een weirdo, maar ik vind dat romantisch. Vind je niet?

Jazeker. Je lijkt me ook wel het type voor romantische gedichten.

Nee, niet echt. Ik heb echt moeite met spoken word en gedichten. Ik probeer het wel, maar ik vind rappen interessanter, omdat je ook een strak ritme hebt waar je die woorden in moet slaan. Het is een geëvolueerde vorm van dichten, misschien wel moeilijker dan poëzie. Maar lees jij wel veel gedichten?

Nee, ook niet echt. Ik voel het vaak niet zo.

Dat heb ik ook. Negen van de tien keer denk ik: je bent gewoon een beetje aan het wauwelen. Ik moet altijd denken aan wat Hans Teeuwen in een van zijn shows doet. Hij nam random wat zinnen en noemde dat Langs de schaduw van jouw wanhoop. Hij leest dat heel serieus voor aan het publiek, dat hem een staande ovatie geeft. Daarna biecht hij op dat hij gewoon maar wat zinnen achter elkaar had gezet. Dat idee heb ik dus vaak met poëzie. Mag ik trouwens even terugkomen op het daten en onze date veranderen?

Zeker.

Want ik zou je toch liever meenemen naar een cabaretier. Ik vind humor echt een van de belangrijkste dingen in het leven. Als je samen kunt lachen, kun je alles samen. Dus ik zou graag met je naar Ronald Goedemondt gaan. Ik denk dat ik dat liever doe dan een saai museum. Ja, fuck dat museum. We gaan naar een cabaretier. Of we doen het gewoon allemaal.

Oké, je legt de lat van onze date wel hoog.

Haha, ja ik denk niet dat ik nog energie heb om daarna te zoenen.

Jammer. Hoe ging je eigenlijk om met de aandacht van meisjes toen je beroemd werd?

Dat merkte ik niet zo eigenlijk. Kijk naar jou, je hebt al tien jaar een crush en ik weet het nu pas.

Maar je hebt vast weleens gebruik gemaakt van je status.

Zelden, ik ben daarin niet zo losgegaan. Er waren wel meisjes, maar je moet begrijpen dat Opgezwolle vooral een stoer jongensding was. Onze fans bestonden voornamelijk uit onzekere jongens die opgroeiden en hun stem in Rico en mij vonden. Ik dacht ook altijd: waarom zijn ze geïnteresseerd in mij? Ze kennen mij eigenlijk niet. Ik ben veel te serieus, je moet Rico hiervoor hebben. Die maakt het allemaal niet zo uit.

Ging hij daar makkelijker in mee?

Ik ga niet voor hem spreken, maar ja. Haha.

Dat lijkt me ook wel lastig. Dat mensen je kennen als publiek figuur, en dat het niet per se overeenkomt met hoe je echt bent. Ik had bijvoorbeeld het idee dat je een koele kikker was, maar ik vind je eigenlijk wel lief.

Haha, dank je. Ik was misschien wel wat meer gesloten vroeger en ben de laatste jaren wat opener geworden. Daarnaast wilden we vooral bekend zijn door onze muziek. Niet bekend zijn door allerlei side-dingen aan te pakken, zoals Wie Is De Mol of zo.

En je nieuwe album komt uit. Je zal wel veel avonden weg zijn. Wat vindt je vriendin daarvan?

Ja, nu wel lastig. Ik werk sinds kort ook drie dagen per week als copywriter en nu ook nog het nieuwe album, dus het is wel hectisch. Maar ze komt soms wel mee naar mijn shows. Ze vindt hiphop alleen geen zak aan, maar gelukkig mij wel.

Vindt ze jouw muziek ook niet mooi?

Ze is daar nooit zo uitgesproken over, maar het nieuwe album vindt ze wel goed. Ik laat soms weleens onopvallend wat horen in de auto. Als er dan geen reactie komt, ben ik ook wel een beetje pissig. Maar als ze kritiek heeft, dan heeft ze sowieso geen gelijk want dan zeg ik dat ze toch niks van hiphop afweet, haha. Maar we zijn op date, dus ik moet het niet de hele tijd over mijn vriendin hebben. Anders zeg je straks dat ik alleen maar over haar zat te lullen.

Oké, iets anders dan: ik ben vijfentwintig, jij vijfendertig. Vind je dat leeftijdsverschil een probleem?

Nee, helemaal niet.

Maar wat als jouw dochter op haar zestiende thuiskomt met een achttienjarige Sticks. Mag ze hem daten?

Oh, man. Wat een vraag. Ja, daar heb je me. Ik zou het wel moeilijk vinden. De liefde die ik voor haar voel is zo groot, dat ik denk dat niemand goed genoeg is. Maar ik zou die hypothetische Sticks wel een eerlijke kans geven en niet de boze vader uithangen. En kijk, ik merk aan jou ook niet dat je vijfentwintig bent, dus in die zin maakt het me echt niet uit. Ik vind dat wij een goed gesprek kunnen voeren in een datesetting.

Dus de date is geslaagd?

Als ik geen vriendin zou hebben, zou een tweede volgen.

Op vrijdag 21 juli komt ‘IZM’ van Rico & Sticks uit.