​Met Waypoint dompelt VICE je onder in de cultuur achter games

Het doel in games was ooit simpel: red de prinses, stapel blokken op elkaar, of versla je tegenstander in een potje kart. Hoewel we die eenvoud nog niet volledig ontgroeid zijn, biedt deze vorm van kunst tegenwoordig meer escapisme dan ooit, en is het veel meer dan alleen vermaak. Het is makkelijk om te verdwalen in een wereld die soms niet van echt te onderscheiden is, of geraakt te worden door de boodschap die een ontwikkelaar in zijn game achterlaat.

Daarom lanceren we vandaag Waypoint, een website die jouw gids moet zijn voor de cultuur achter games. We willen op dit kanaal vertellen waarom en hoe mensen games spelen, en daarbij ook nieuwe vragen stellen. Dit gaan we doen met verhalen, livestreams, podcasts en video’s die worden gemaakt door een internationaal team van editors. Vanavond lanceren we de site en dat doen we door 72 uur lang games te spelen (nee, echt) en dat live te streamen. Kom nu kijken en volg Waypoint op Facebook en Twitter.

