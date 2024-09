Michel Goundry maakte spontaan een clip voor Jack White’s nieuwe single

Jack White heeft een nieuw album: Jack White Acoustic Recordings 1998-2016, waarin hij 26 onuitgebrachte nummers van The White Stripes, The Raconteurs en The Dead Weather verzamelde. Om de release te vieren maakte niemand minder dan de beroemde filmmaker Michel Gondry, die al vaker samenwerkte met White, een stomende clip voor het nummer “City Lights” van de White Stripes. Gewoon, ongevraagd, als cadeautje.

Jack White laat in een reactie weten: “We zijn enorm verheugd om de geniale verrassing van onze goede vriend Michel Gondry te delen. Helemaal alleen en zonder iemands medeweten maakte de legendarische filmmaker een video voor City Lights, en stuurde hem op.” Gondry werkte eerder met White samen aan de clips van Fell in Love With a Girl, Dead Leaves and the Dirty Ground, The Hardest Button to Button en The Denial Twist.

In de video filmt Gondry’s camera vijf minuten lang een glazen douchedeur die gehuld is in stoom. Een bijna onzichtbare persoon tekent simpele illustraties van gezichten, handen en ogen. Elke nieuwe tekening begint op het moment dat de vorige vager wordt, waardoor je het gevoel krijgt dat iedere tekening een herinnering is die langzaam vergeten wordt.

“City Lights” was oorspronkelijk bedoeld voor het album Get Behind Me Satan uit 2005, maar het nummer bleef op de plank liggen tot White het dit jaar afmaakte. Nu is het het eerste nummer van The White Stripes dat sinds 2008 is uitgebracht.

