Mijn fuckbuddy zou een geweldig vriendje kunnen zijn – maar niet voor mij

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkiness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden eerste keren tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?

Deze week deelt Helen Thomas haar ervaringen over hoe het is om een fuckbuddy te hebben. Je kunt de podcast beluisteren op Apple Podcasts , Google Play en Spotify .

Ik ontmoette Alex via Tinder. Op onze eerste date klikte het meteen. Na afloop ging hij met me mee naar huis, en belandden we met elkaar in bed. De weken daarop datete we nog wat meer, en ik denk dat we toen al allebei bang waren dat we uit gemak een serieuze relatie met elkaar zouden aanknopen. Terwijl we dat niet per se wilden. Het was herfst aan het worden, de tijd van het jaar waarin het kouder wordt en waarin je als vrijgezel ineens het gevoel krijgt dat je een partner wil. Ik had het jaar daarvoor een relatie gehad tijdens cuffing season, maar dat draaide nergens op uit.

Ik werk in de online communicatiewereld en plaatste een grap over dit seizoen op een instagrampagina die ik voor een merk beheer. Toen ik Alex de eerstvolgende keer daarop zag, begon hij over die post en vroeg hij me of dit betekende dat ik een relatie wilde. Hij legde me uit dat hij door dat bericht op Instagram een beetje bang werd dat ik misschien meer van ons verwachtte dan hij. Net als ik had hij het jaar daarvoor namelijk een relatie met iemand aangeknoopt om de koude dagen mee door te brengen, en dat wilde hij liever niet nog een keer.

We spraken er heel open over en waren het erover eens dat geen van ons zin had om in een relatie te zitten. Maar dat betekende niet dat we de ander niet meer konden zien. We genoten namelijk echt van elkaars gezelschap, helemaal omdat de seks geweldig was.

Na dat gesprek voelde de seks ineens anders. Ik had daarvoor nooit iets romantisch voor hem gevoeld, maar hij was plots heel lief en zachtaardig tegen me. We staken kaarsen aan en luisterden samen naar Frank Ocean. “Je ziet er fantastisch uit,” zei hij op een gegeven moment. Ik herinner me nog goed dat ik me toen afvroeg of ik een fout had gemaakt. Zou mijn hart uiteindelijk gebroken worden door deze gast? Maar dat gevoel verdween weer, en de tijd die we met elkaar doorbrachten was voor ons allebei ontspannend en troostrijk.

Omdat we dat gesprek al in een vroeg stadium voerden, werd er veel druk van de hele situatie afgehaald. We hadden geen verwachtingen van ons samenzijn, we wilden niet dat het zou uitgroeien tot een relatie, want we wisten allebei dat we gewoon twee vrienden waren die op een niet-romantische manier intieme momenten met elkaar deelden.

Sinds die tijd hebben we elkaar op een heel intieme manier leren kennen. Wanneer je seks hebt met iemand, zie je diegene op z’n kwetsbaarst. Het is alsof je de puurste versie van iemand voor je hebt, en vaak beland je na de seks in goeie gesprekken met elkaar, waarin je je ziel en zaligheid deelt. Het is niet te vergelijken met een normale vriendschap omdat je veel opener tegen elkaar bent.

Ik heb een tijdje gescharreld met een meisje waar ik gevoelens voor had, terwijl ik ook nog steeds met Alex naar bed ging. Ze wisten allebei van de ander af en hadden er helemaal geen probleem mee. Uiteindelijk ging zij terug naar de Verenigde Staten, waar ze woon, en ik was daar verschrikkelijk verdrietig over. Ik had echt het gevoel dat ik misschien wel verliefd op haar was. Een paar dagen later zag ik Alex weer en hij merkte meteen dat er iets met me was. We waren aan het zoenen, toen hij ineens stopte en me vroeg of het wel goed ging. Het was fijn dat hij mijn lichaam en emoties zo goed begreep, dat hij gelijk doorhad dat er iets mis was. Dat is het mooie van friends with benefits: als je iemand vindt die je vertrouwt, kun je een perfecte vriendschappelijke en intieme band hebben, zonder verwachtingen of jaloezie.

Helen Thomas.

Alex en ik zien elkaar ongeveer eens per week, maar dat is absoluut geen verplichting. Soms spreken we bijvoorbeeld een aantal weken niet af. Dat is nog zoiets fijns aan het hebben van een fuckbuddy: je hoeft niet constant aan haar of hem te denken of tijd vrij te maken om elkaar te zien. Je leven gaat gewoon door als je een paar dagen niks van je fuckbuddy hebt gehoord. Maar als je wel met elkaar afspreekt, heb je een fantastische tijd waarin je helemaal in het moment kunt opgaan.

Wanneer we tijd met elkaar doorbrengen, spreken we af bij een van ons thuis. Dan kijken we tv, bestellen we pizza en hebben we seks. Soms gaan we op dates, bijvoorbeeld uit eten of naar de bioscoop. Die avonden zijn lieflijk, bijna alsof we een relatie hebben, maar tegelijkertijd is het heel chill. En dan zijn er natuurlijk nog de nachtelijke bootycalls, als je toevallig allebei nog wakker bent om drie uur ’s nachts.

Ik ben eigenlijk nooit bang dat we gevoelens voor elkaar krijgen. Alles is volkomen stressvrij, wat vooral te maken heeft met het feit dat er niet echt verwachtingen tussen ons zijn. De enige momenten waarop ik me afvraag of er misschien meer tussen ons speelt, is wanneer hij me opbelt. De gemiddelde millennial praat namelijk liever niet over de telefoon. Als we met kerst bij onze eigen families zijn, belt hij me soms op om me fijne feestdagen te wensen. Dat is een beetje ongewoon, maar waarschijnlijk is het voor hem niet meer dan normaal. De angst die velen van ons voelen wanneer we iemand moeten opbellen, is bij hem nergens te bekennen.

Een paar van mijn vrienden vonden mijn band met Alex eerst nogal raar. In het begin probeerden ze me vooral te beschermen, omdat ze bang waren dat ik uiteindelijk voor hem zou vallen en teleurgesteld zou worden. Andere mensen leken daarentegen gewoon jaloers. Maar nu vindt iedereen het helemaal prima. Ze weten hoe het tussen ons zit, ze kennen Alex en ze vinden hem aardig.

Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik verliefd ben op Alex. Natuurlijk ik geef enorm veel om hem en bewonder ik hem om wie hij is, maar pas toen ik dat meisje uit Amerika ontmoette, besefte ik wat het betekent om echt verliefd te zijn. Het was zo’n groots en romantisch gevoel. Daardoor wist ik zeker dat ik niet verliefd ben op Alex, omdat ik dat nooit voor hem heb gevoeld. Misschien hou ik mezelf hiermee voor de gek, maar dit is wel hoe ik het ervaar.

Mijn advies aan iedereen die een fuckbuddy wil zonder gekwetst te worden, is om de gevoelens voor elkaar op een laag pitje te houden door niet voortdurend berichtjes te sturen of elkaar te vaak te zien. Zodra je de hele tijd met elkaar hangt, begint het al snel als een relatie te voelen. Ik weet nog dat Alex en ik elkaar drie keer in één week zagen. Een van die dagen liep ik in een legging en zonder make-up door zijn appartement, en dacht ik bij mezelf: dit voelt veel te comfortabel, het lijkt wel alsof we iets met elkaar hebben. Daarnaast zou ik je aanraden om concrete woorden te gebruiken wanneer je het over de ander hebt, zoals ‘fuckbuddies’ of ‘friends with benefits.’ Het is belangrijk dat het voor jullie beiden altijd duidelijk is waar jullie aan toe zijn.

Als een van ons het gevoel zou krijgen dat we te veel naar elkaar toe groeien, zouden we er waarschijnlijk direct een punt achter zetten. Maar het enige wat naar mijn idee echt roet in het eten zou gooien, is als een van ons een relatie zou krijgen met een ander. Daardoor zou dit alles uiteraard flink overhoop gegooid worden. Toch misgun ik hem dat niet. Ik hoop oprecht dat Alex iemand vindt met wie hij samen wil zijn. Hij zou een geweldig vriendje zijn, alleen niet voor mij.