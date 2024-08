Mijn god, wat is The Crave een heerlijk vreemd festival

Raymond van Mil ging voor ons naar Den Haag om daar het festival The Crave in al zijn glorie vast te leggen. Zoals je hieronder kunt zien was het beregezellig in het Zuiderpark. Er waren optredens van mensen als Aurora Halal, The Egyptian lover, I-F, Blawan en Soichi Terada, dus ja, dan weet je het wel.

Het enige minpuntje aan dit alles is dat ons aller Raymond na afloop zo vreselijk oververmoeid was, dat hij per ongeluk al zijn camera’s in z’n fietskratje liet liggen. Om aan geld te komen voor nieuwe apparatuur, heeft hij een winkeltje geopend op het internet waar je voor een appel, een ei en een paar euro’s mooie printjes van foto’s kunt kopen. O ja: mocht iemand je een afgeragde Canon 6D proberen te verkopen, waar onderop de flitser ‘MIL’ staat geschreven, bel dan effe de politie.



