Mijn verlangen naar ‘De Straatremixes’ is groter dan ooit

De discussie over ‘de beste old-schoolhiphop’ is doodvermoeiend. Niemand staat te springen om het eeuwige gezeik aan te horen over of het nou Extince of Def P was die het fundament voor het rapsucces van vandaag heeft gelegd. Nou ja, ik zit er in ieder geval niet op te wachten. Dat kan natuurlijk komen doordat ik nog niet geboren was toen Spraakwater uitkwam. Maar het komt vooral doordat – in de periode dat ik bewust muziek ging luisteren – er een andere grootheden waren die mythische verzamelingen muziek uitbrachten genaamd De Straatremixes.

Deze mannen waren Lange Frans en DJ MBA, en iedereen die zich om hen heen bewoog: de altijd onvermijdelijke Baas B, Negativ en Brutus, maar ook (toen nog) nieuwkomers als Darryl, Yes-R en Willem en Twan van The Opposites waren te horen op De Straatremixes. Maar wat deden ze dan precies? Zoals Lange zegt op de eerste track: ‘Wat is het recept? Je jat een dikke track, schrijft wat geks, rapt ‘m in en dan is alles weer flex.’ In totaal zijn er drie straatremixes uitgekomen van deze groep artiesten, en eigenlijk is dat te weinig.



