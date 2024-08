Mike Skinner van The Streets ontmoet in Birmingham een nieuwe generatie rappers

Al tientallen jaren heeft niemand iets te zoeken in Birmingham. Het kost je vanaf Londen twee uur met de trein om er te komen en het is op cultureel gebied niet zo progressief als Manchester. De stad begaf zich op muzikaal gebied ook altijd een beetje op de achtergrond, het kreeg enkel wat aandacht toen The Streets hun debuutalbum uitbrachten.



Maar de afgelopen jaren vindt er een kleine verandering plaats. Artiesten als Lady Leshurr en rappers als Mist zorgen ervoor dat Birmingham een groter onderdeel wordt van de Britse muziekgeschiedenis.

We vroegen Mike Skinner (van The Streets) om zijn hometown in te duiken en de meest invloedrijke artiesten te ontmoeten die de stad herbergt. We komen erachter wat het betekent om uit Birmingham te komen, waar de nieuwe stroom muziek opeens vandaan komt, terwijl Skinner met Jaykae, Lotto Boyzz, SafOne, Dapz on The Map, Leshurr en Mist in gesprek gaat.



Bekijk ‘Noisey Birmingham: The Unstoppable Rise of Birmingham Rap’ hierboven.



