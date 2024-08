Millennials hebben minder seks, maar dat ligt niet aan porno

Millennials zijn de minst seksueel actieve generatie sinds tijden. Onderzoek na onderzoek toont aan dat millennials steeds vaker nog niet seksueel actief zijn; degenen die wel aan seks doen, doen het minder vaak en hebben doorgaans minder partners. Ook in Nederland werden soortgelijke onderzoeken uitgevoerd.



Uiteraard zijn er veel mensen nieuwsgierig naar wat hier de oorzaak van is – waarom gaan millennials niet vaker van bil? Vaak hoor je dat porno de boosdoener is. Gevoelsmatig klinkt dat logisch, toch? Ik bedoel, millennials hebben toegang tot meer porno dan iedere generatie hiervoor: je kunt nu op ieder denkbaar tijdstip alle soorten porno gratis bekijken, dus lijkt het logisch dat dit een vervanging is geworden voor daadwerkelijke seks.



Helaas schort er iets aan deze redenering: hij klopt van geen kanten. In een onderzoek dat afgelopen maart in Archives of Sexual Behavior verscheen, analyseerden onderzoekers vijfentwintig jaar aan data van de General Social Survey, een Amerikaans enquêtebureau dat Amerikanen onder andere vraagt naar hun seksleven. Sinds 1989 worden er twee vragen aan de deelnemers gesteld: hebben ze in het afgelopen jaar een pornofilm gekeken, en hoe vaak hadden ze in die dezelfde periode seks? Hierdoor konden de onderzoekers zien of er een verband tussen de twee bestond.



Wat blijkt? Over de hele linie hebben Amerikanen – dus niet alleen millennials – minder seks dan voorheen, alhoewel onder millennials de grootste afname zichtbaar was. Deze afname in seksuele activiteit werd inderdaad gelinkt aan pornogebruik, maar niet op de manier die je zou verwachten. Er werd namelijk een verband gelegd tussen porno kijken en méér seksuele activiteit. Dus ook al lijkt porno een logische oorzaak van het feit dat millennials (en alle andere mensen) minder seks hebben, moet er een andere verklaring zijn voor dit feit.



Als het niet aan porno ligt, wat kan er dan wel aan de hand zijn? De oorzaak zou ook kunnen liggen bij de verandering in de balans tussen het werk- en privéleven. Vaker en langer werken heeft een minder actief seksleven als gevolg. Toch verwerpt het Archives-onderzoek ook deze hypothese, en werd er zelfs vastgesteld dat veel werken (net als porno kijken) in verband gebracht wordt met méér seks.



Waarschijnlijk heeft het wel veel te maken met een verschuiving in het aantal huwelijken. In onderzoeken is vrij regelmatig aangetoond dat getrouwde mensen meer seks hebben dan vrijgezellen. Aangezien millennials steeds langer wachten met trouwen (de gemiddelde leeftijd waarop mensen in Nederland voor het eerst trouwen is nu 30), kan dat de reden zijn dat ze minder seks hebben. Met andere woorden, als millennials minder vaak een vaste partner hebben als eerdere generaties, kan dat verklaren waarom ze minder seks hebben.



Maar er zit nog meer achter. Millennials slikken meer medicijnen dan vorige generaties, vooral antidepressiva. Jongvolwassenen slikken deze medicijnen vanaf een jongere leeftijd en veel langer dan voorheen het geval was. En het is algemeen bekend dat antidepressiva zoals Prozac en andere selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI) bijwerkingen hebben die van invloed zijn op de seksualiteit. Deze medicijnen hebben de neiging om seksueel verlangen en seksuele opwinding te onderdrukken.



Daarnaast is de oorzaak deels te wijten aan technologie. Een steeds groter deel van onze levens – zowel onze professionele als privélevens – vindt online plaats. Nu we meer tijd besteden aan virtueel contact in plaats van persoonlijk contact, creëren we minder mogelijkheden voor seks. Oftewel: hoe meer we ons onderdompelen in onze telefoons en sociale media, hoe minder waarschijnlijk het is dat we spontaan besluiten seks te hebben.



Daarbij zorgt dit gebrek aan menselijk contact ervoor dat we eenzamer en depressiever zijn, wat ook weer leidt tot een lager libido. Er zijn mensen die geloven dat dit ertoe leidt dat de generatie na de millennials, de iGeneratie, nóg minder seks heeft dan millennials.



Toch moeten we niet vergeten dat technologie ook nieuwe mogelijkheden biedt waarop mensen hun seksualiteit kunnen uiten, zoals sexten en cyberseks. Dus als we het hebben over millennials en minder seks, moeten we ons er bewust van zijn dat wat zich onder de noemer ‘seks’ schaart ook aan het verschuiven is.



Nog één keer: alle Amerikanen hebben minder seks dan vroeger. Het verschil tussen de millennials en oudere generaties is alleen dat de afname onder millennials groter is. Hoewel we niet met zekerheid kunnen zeggen waardoor dit komt, komt het niet door porno. Als we echt willen weten waarom millennials en post-millennials minder vaak een beurt krijgen, moeten we ons richten op veranderende huwelijkspatronen, medicatiegebruik en de invloed van technologie en media.



