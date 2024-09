Minimalistische striptekeningen van al je liefdesperikelen

In Parijs is best een hoop te doen. Je kunt er jezelf volproppen met croissants bijvoorbeeld, of je onderdompelen in alles wat met mode te maken heeft. Sarah Maxwell besloot dat laatste te doen, maar niet om kleren te maken, maar om haar opgedane kennis te gebruiken voor gedetailleerde striptekeningen. En ondanks de ontmoedigingen van haar docenten, heeft ze doorgezet en is ze nu een succesvol mode-illustrator.



“Maanden nadat ik klaar was met mijn modeopleiding begon ik pas met het maken van mijn eigen kunst,” vertelt Maxwell aan Creators. “Na jaren experimenteren was ik eindelijk in staat om mijn eigen stijl te ontwikkelen. Ik had eindelijk het zelfvertrouwen om mijn artistieke stem te uiten. De feedback die ik door de jaren heen gekregen heb, heeft me daar heel erg bij geholpen.”

Nog voordat ze serieus nadacht over een carrière in de kunstwereld, was ze al druk bezig met het maken van striptekeningen. “In mijn huis zat een washok waar een kleine televisie stond. Als kind al heb ik urenlang cartoons gekeken — met name Transformers en Spongebob — en tekeningen gemaakt van die verhalen,” vertelt Maxwell.

Haar kunstwerken voelen persoonlijk aan omdat je op een voyeuristische manier meekijkt naar badkamermomenten en andere intieme situaties. “Mijn werk is een uitlaatklep voor mij en mijn gevoelens. Daarom zit er in elke afbeelding een emotie die ik op een bepaald moment in mijn leven heb ervaren,” vertelt ze. “Dat elke tekening op die manier bijdraagt aan een groter verhaal, vind ik ook een vet idee.”

De minimalistische tekeningen zijn vaak voorzien van korte tekstjes, waarmee Maxwell de nadruk legt op vrouwelijkheid, kwetsbaarheid en emoties. In de details zoals de spijkerbroek en de roos zie haar fascinatie voor mode terug.

“Een groot deel van mijn werk is gebaseerd op het combineren van muziek en ervaringen in mijn dagelijks leven met die in mijn dromen. Soms luister ik naar een nummer en hoor ik teksten waarbij ik meteen een afbeelding kan maken,” vertelt Maxwell. “Soms raak ik geïnspireerd door emoties waar ik in mijn eigen leven niets mee kan.”

Nu hoopt Maxwell dat ze haar recente striptekeningen kan omzetten tot een webserie of een boek.

Check haar website voor meer van haar werk.