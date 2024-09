Het leven is kort, dus zet het geluid harder voor de nieuwe video van Miya Folick

Foto door Anika Norrgard

We zijn hier al een tijdje fan van singer-songwriter Miya Folick. Ze heeft ons hart gestolen (en dat van The New York Times) met haar EP Strange Darling, die vorig jaar uitkwam. Maar wat pas echt goed is, zijn haar liveshows. Denk aan snerpende gitaren en heerlijk gejammer. Sindsdien zijn we hongerig naar nieuw materiaal.

Videos by VICE

Nog net op tijd voor je zomerplaylist komt Folick nu met een nieuwe video van haar single Pet Body, en man, die komt hard aan. Drie minuten aan surfpunkmelodieën, en Folick die afstand doet van haar lieve stemmetje.

Zet het geluid lekker hard en bekijk de video die gemaakt is door Biran Smee hieronder: