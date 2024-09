Hoe blijf je nuchter als dj?

Drank en drugs zijn vaak synoniem met club- en nachtcultuur. Voor veel clubgangers, dj’s en producers is van het padje gaan een groot deel van het leven. Maar als je het overdrijft, kan het ongezond worden. Wat gebeurt er als muziek op de tweede plaats komt, en feesten op de eerste?

We spraken met artiesten als Moby, Tommie Sunshine en Kill Frenzy en vroegen waarom zij ervoor kiezen om nuchter door het leven te gaan, zonder alle middeltjes die veel van hun collega’s en fans zien als een integraal deel van uitgaan.

Er wordt in de clubscene vaak gezegd dat het allemaal draait om muziek. Voor deze mensen is dat ook echt zo.

Zeven jaar nuchter

Birmingham, Engeland

THUMP: Wat denk jij over geheelonthouding in de clubscene?

Rebekah: Voor alle mensen die worstelen met alcohol en drugs: je bent niet de enige. Er zijn een heleboel steungroepen die het beste met je voor hebben. Zorg dat je omringd wordt met mensen die ook niks gebruiken en geloof je: ik ging uit en heb meer gedanst en heb meer passie voor muziek gevoeld tijdens mijn nuchtere jaren dan toen ik nog dronk. Het is mogelijk. Als je stopt met drank en drugs en de duisternis uit je leven weghaalt, kunnen er magische dingen gebeuren.

Wat zijn de voordelen van nuchter touren en optreden?

Je bent helder in je hoofd. Touren zonder kater is het beste dat er is, zeker nadat ik mezelf jarenlang pijn deed. Het zorgt ervoor dat ik positief blijf als ik nieuwe mensen ontmoet. Als ik nuchter optreed, kan ik het publiek beter inschatten. Ik kan een puurdere energie doorgeven, die spiritueler is dan wanneer ik drank of drugs had gebruikt.

Heb je nog tips om nuchter te blijven?

Voordat ik het hotel verlaat, drink ik koffie. Zodra ik op het podium sta, krijg ik energie van de omgeving in de club, en het feit dat ik constant aan het mixen ben of effecten gebruik, houdt me bezig. Ik moest mezelf veranderen, werken aan mijn zelfvertrouwen achter de decks zonder dat stiekeme shotje of lijntje om ‘in de stemming te komen’ om op te treden. In het begin kreeg ik vaak drugs aangeboden van mensen, maar nu gebeurt dat nog maar zelden. Het lijkt alsof mensen aanvoelen dat ik dat niet meer doe. Leren begrijpen waarom ik ooit wilde drinken en drugs gebruikte gaf me de vrijheid om nuchter te zijn. Het is waarschijnlijk de beste beslissing die ik ooit heb gemaakt.

New York, Verenigde Staten

Acht en een half jaar nuchter

THUMP: Is het lastig om nuchter te blijven in een omgeving die zo wordt beïnvloed door drank en drugs?

Moby: Soms, vooral aan het begin van de avond als mensen net aan hun tweede drankje beginnen. Later op de avond, als iedereen wild is en tien of twintig drankjes op heeft, lijkt geheelonthouding de beste beslissing die ik ooit heb gemaakt.

Wat zijn de voordelen van nuchter optreden?

Teveel om op te noemen: geen allesvernietigende katers, geen ongelofelijk domme nachtelijke beslissingen, geen gemiste vluchten, niet de hele nacht wakker liggen en naar het plafond staren.

Hoe lukt het je om nuchter te blijven?

Door te denken aan de duizenden keren dat ik niet nuchter was, en eindigde met zo’n hevige kater dat ik dood wilde.



New York, Verenigde Staten

Twee jaar nuchter

THUMP: Wat is jouw mening over stoppen met alcohol en drugs?

GENG: Er zijn veel mensen die echt worstelen met de ziekte die verslaving heet. Ik wil niet preken of al te streng overkomen, maar het hele idee van het verheerlijken van zelfvernietiging – of dat nou in het kader is van het nachtleven of in pop- of jeugdcultuur – draait eigenlijk gewoon om mensen die geld verdienen aan een ziekte. Het wordt versterkt door consumentencultuur, het vieren van zelfkastijding van getergde zielen, of je het nou hebt over Kurt Cobain en Courtney Love of Future en Chief Keef.

Wat zijn de voordelen van nuchter optreden?

Gezond bezig zijn. Het is erg genoeg dat je jezelf blootstelt aan lange nachten. Als je dan ook nog een lichaam vol chemicaliën hebt, en dingen vergeet die belangrijk zijn – zoals eten, slapen en in de zon zitten – wordt het helemaal erg.



Hoe lukt het je om nuchter te blijven in het nachtleven?

Door ervoor te kiezen. Door van mezelf te houden en dankbaar te zijn voor elke dag. Je merkt het als je vroeger wakker wordt en goed functioneert en productief bent.

New York, Verenigde Staten

Twaalf jaar nuchter

THUMP: Wat is het moeilijkste aan nuchter blijven in de elektronische muziekscene van tegenwoordig?

Tommie Sunshine: Ik heb jonge gasten gezien die snel beroemd werden, die hoofdact waren op de grootste festivals, en ik heb gezien hoe ze gedragen moesten worden door hun tourmanager omdat ze zo dronken waren dat ze niet meer konden lopen. Vaak waren ze niet eens oud genoeg om te mogen drinken. Ik was gewoon een maf feestbeest, toen ik opgroeide vereerde ik Warhol en Hunter Thompson, en ik wilde leven zoals zij. Beroemd zijn hoorde daar nog niet bij. Maar als je beroemdheid mengt met drugs en drank, dan ben je echt op een gevaarlijke manier bezig. Je zit in een vloedgolf van serotonine. Veel van die EDM-lui, als hun carrière dooft, als ze niet meer zoveel aandacht krijgen, dan zullen ze door een zware tijd gaan. Hen staat een lange, zware weg te wachten.

Waarom besloot jij om nuchter door het leven te gaan?

De ommekeer kwam nadat ik vijf dagen in Austin was, op SXSW, gevolgd door zeven dagen op de Winter Music Conference in Miami. Twaalf nachten vol gin en cocaïne, elke nacht opnieuw. Op dat moment bestond mijn rider uit een fles gin en een fles ijs. Die fles was binnen twintig minuten leeg. Ik nam niet eens de moeite om het te mixen, ik dronk het gewoon puur.

Na die twaalf nachten, was ik een geroosterde boterham. Het weekend erop vloog ik naar Lima, de hoofdstad van Peru. Dat is geen goede plek voor iemand die cocaïne gebruikt. Een gram kost daar vijf dollar. Dom. Ik kreeg zakken coke ter grote van een tennisbal. Toen ik een keer in de spiegel keek na een onmenselijke hoeveelheid cocaïne, zag ik iets wat me niet beviel. Ik zag er stokoud uit, doodmoe en fucking eng. Op dat exacte moment was ik er helemaal klaar mee.

Wat zijn de voordelen van je leven zonder genotsmiddelen?

Ik heb zoveel meer focus. Als ik nu dj, ben ik honderd procent gefocust op de muziek. Het draait niet meer om een drankje voor mezelf inschenken of een sigaret roken of socializen. Als ik optreed, is dat mijn high. Ik word high van de zaal in kijken en iedereen gek te laten worden. Als dat lukt, ben ik na afloop in de wolken.

Er was een punt in mijn carrière toen ik begon met de wereld over reizen en dan keek ik naar mijn paspoort en dacht ik: Moskou? Wanneer was ik in vredesnaam in Moskou? Ik wist er niks meer van. Ik dronk op het vliegveld, ging naar het optreden, werd bezopen, ging naar huis en probeerde mijn kater te verzorgen. Dat was normaal. Nu ga ik naar steden en kan ik ervan genieten dat ik daar ben.

Nog tips om nuchter te blijven?

Je moet de beslissing zelf maken. Ik leed eronder. Ik denk dat veel mensen hetzelfde meemaken. Vanbinnen voelen ze zich kut. Voor mij was het medicatie, ik leed aan depressies. Voor mij was het geen strijd. Het was zo’n serieuze beslissing dat ik alleen maar tegen mezelf hoefde te zeggen dat ik was gestopt. Zo zorg je ervoor dat je kunt stoppen. Ik heb geluk gehad dat mijn wijsheid en intelligentie sterker waren dan mijn ziekte.



Los Angeles (via België)

Acht jaar nuchter



THUMP: Hoe is het jou gelukt om te stoppen met drank en drugs?

Kill Frenzy: Ik wilde weten of het zou lukken om uit te gaan zonder te drinken. De eerste paar keer verveelde ik me stierlijk, maar ik bleef het proberen, om het een kans te geven. Uiteindelijk vond ik het geweldig. Het klinkt misschien tegennatuurlijk, maar het hielp me juist om meer zelfvertrouwen te hebben en minder introvert te zijn. Zonder alcohol om je te helpen om geen fuck te geven, was het veel moeilijker om op meisjes af te stappen, om te dansen of zelfs te dj’en. De eerste paar keer dat ik draaide, had ik altijd een paar drankjes nodig o mijn zenuwen onder controle te krijgen, omdat mijn handen zo hard trilden. Ik leerde draaien op de harde manier, en dan krijg je ook echt de skills zonder dat je van tevoren hoeft te zuipen.

Wat zijn de voordelen van nuchter optreden?

Ik heb meer aandacht voor wat ik doe. Ik kan drie of vier tracks vooruit plannen, en bedenken waar ik op muzikaal gebied naartoe wil. Ik voel het publiek beter aan. Als je dronken bent, denk je misschien dat het fantastisch gaat en dat iedereen voelt wat je aan het doen bent, maar misschien is dat wel helemaal niet zo. Maar het fijnste is nog wel dat je niet naar bed gaat met een of andere draak die er vervolgens met al je spullen vandoor gaat.