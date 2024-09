De nieuwe video van het buitenaardse Morkobot is een ferme mep in je gezicht

De drie ruimtereizigers met de namen Lin, Lan en Lon – a.k.a. Morkobot – zijn nu zo’n twaalf jaar inwoners van deze planeet en brengen in september hun vijfde officiële statement uit in de vorm van een nieuw album. Het album heet Gorgo, de cover is gemaakt door Malleus, en de inhoud is satanistisch, psychedelisch en punk, en dat allemaal tegelijkertijd. Gorgo belooft een nog ingewikkeldere en krachtigere noise-mathrock te worden dan wat de drie buitenaardse wezens ons in het verleden voorgeschoteld hebben.

Het voorproefje van het album is Kogromot waarbij je in vijf minuten en tweeënveertig seconden vol in je gezicht wordt gemept met de dubbele bass van de drums en Morkobots totale algehele krankzinnigheid. De video, geregisseerd door Massimo Facchinetti, is als het zwarte gal uit je verrotte lever. Meer dan het bekijken waard dus.

Gorgo komt op 16 september uit via Supernatural Cat; verlies jezelf in de video van Kogromot hieronder.