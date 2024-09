Muzikale euforie tijdens ZeeZout Festival

Hij krabt eens aan zijn baardje, zet zijn designer-bril goed en reikt met zijn hand naar de stapel cassettebandjes. Welk volstrekt onbekend maar supercool Afrikaanse knallertje zal Awesome Tapes From Africa eens op de dansvloer gooien? Het wordt een Ethiopische proto-funk-parel. Goede keuze? Jazeker, een superhippe jongen in het publiek wordt helemaal gek en vibet zich kapot.

Het is typisch voor ZeeZout, het festival waar obscure platen net zo goed of nog beter vallen dan de geijkte house-hits. Er kwam een hip doch heerlijk nonchalant publiek op af, en ook DJ Harvey, Optimo en Carlos Valdes stelden niet teleur. Goed, ik zou er uren over kunnen praten, maar deze foto’s zeggen meer dan duizend track-IDs. We tellen alvast de dagen tot het rondreizende ZeeZout-wintercircus.