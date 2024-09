Gefrituurde kipburger met een paneerlaag van nacho’s

Porties: 4

Bereiding: 20 minuten

Totaal: 24 uur

Ingrediënten

Voor de kip:

4 stuks kippendijfilet

15 gram kristalsuiker

6 gram zout

9 gram knoflookpoeder

6 gram gemalen gember

Koolzaadolie, voor het frituren

Voor de witte barbecuesaus:

100 gram creme fraiche

100 gram mayonnaise

11 gram Dijonmosterd

1 ½ eetlepel mierikswortelpuree

1 teentje knoflook, fijngesneden

citroensap, naar smaak

Zout en versgemalen peper, naar smaak

Vloeibaar rookaroma (optioneel)

Voor het beslag:

400 gram bloem

11 gram chilipoeder

10 gram bakpoeder

10 gram zout

200 ml pils

200 ml witbier

1 citroen, geperst

Voor het nacho-laagje:

100 gram bloem

85 gram verkruimelde nacho-chips

50 gram maizena

Voor het broodje:

4 brioches

50 gram augurken, fijngesneden

1 rode ui, fijngesneden

Tuinkers

Bereiding

1. Marineer de kip: mix de suiker, zout, knoflook en gember in een kom. Voeg de kip toe en roer het geheel door elkaar. Laat de kip 24 uur marineren in de koelkast, het liefst in een afsluitbaar zakje.

2. Maak de barbecuesaus: doe de creme fraiche, mayo, mosterd, mierikswortel en knoflook in een kom. Voeg hieraan citroensap, zout en peper toe, en een klein beetje vloeibaar rookaroma (mits je dit gebruikt). Zet het in de koelkast tot je de saus nodig hebt.

3. Maak het beslag: de volgende dag meng je bloem, chilipoeder, bakpoeder en zout in een kop. Voeg hieraan het bier en 120 ml water toe en meng tot een glad geheel.

4. Bereid de nacho’s voor: doe bloem, nacho’s en de maizena in een kom en zet opzij.

5. Verhit de koolzaadolie in een grote pan tot een temperatuur van 190°C. Dip de kip in het beslag, en leg het vervolgens in de nacho-mix. Frituur de kip zo’n zes minuten, tot ‘ie goudbruin is. Laat de kip uitlekken op een bord met keukenpapier.

6. Om je sandwich aan elkaar te ‘lijmen’, doe je wat barbecuesaus op beide zijdes van een broodje. Doe hier wat ui, augurkjes, tuinkers, en een stuk gefrituurde kip bij. Tast toe.