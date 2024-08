Nachtclubs gaan 12 februari weer open, zeggen nachtclubs

De afgelopen twee jaar zijn een enorme sleur geweest voor wie het nachtleven een warm hart toedraagt. Eens in de zoveel tijd geven Mark Rutte en de dienstdoende minister van Volksgezondheid een persconferentie. Ze staan voor een blauwe achtergrond naast een gebarentolk en geven een update over het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus. Daarna vertellen ze hoeveel visite je thuis mag ontvangen, hoe vaak je je handen moet wassen en welke bedrijven hun deuren mogen openen. Voor de nachtclubs hebben Rutte en consorten eigenlijk steevast slecht nieuws, of goed nieuws dat heel snel daarna weer slecht nieuws wordt. Het komt erop neer dat de dansvloeren al twee jaar bijna onafgebroken leeg zijn.

De Amsterdamse nachtclubs willen vandaag een eind maken aan die sleur, door de rollen eens flink om te draaien. Gisteren kwam er een mysterieuze insta-post naar buiten waarin werd aangekondigd dat er een persconferentie zou worden gegeven door de clubs, met een zwart plaatje erbij voorzien van witte letters: “De Nacht staat op”. Gisteravond gaven ze zichzelf definitief groen licht om open te gaan, iets dat eigenlijk al was gelekt, net als bij de persconferenties van het kabinet.

De persconferentie van de nachtclubs werd gegeven door drag queen, dj en stylist Joost Gimbel. In een reeks stories somt hij wat prima argumenten op voor het openen van de clubs. “Alleen in het donker vervagen grenzen, regels, sociale orde. Daarom is de nacht onmisbaar voor identiteit, voor ontdekken, voor jong zijn. Iedereen verdient de nacht om zichzelf te leren kennen, of te zijn.” Het openen van de nachtclubs op 12 februari om 21.00 uur blijkt bovendien geen eenmalige protestactie. De clubs willen vanaf dat moment hun reguliere openingstijden hanteren.

Door open te gaan hopen ze het gesprek met de regering op gang te krijgen. Ernst Kuipers, de minister van Volksgezondheid, beloofde eerder deze week dat hij met de clubs zou gaan praten over een scenario waarin nachtclubbezoekers getest worden (het zogenoemde 1G-beleid). Maar van die belofte is vooralsnog weinig terecht gekomen. “We doen dit in overleg met politie en justitie, en zijn ervan overtuigd dat het op een veilige manier kan,” licht Junior van Keulen, woordvoerder van de deelnemende club NYX, telefonisch de actie toe. “Maar hoe we open gaan, dat is echt aan de politiek. Of dat nou 1G, 2G of 3G is, dat ga ik niet voor ze bepalen.” Toen het kabinet vorig jaar besloot dat de clubs open konden hadden ze ongeveer een week de tijd om alles te regelen, van de schoonmaak tot de djs en het barpersoneel. Nu vinden de clubs dat de overheid het maar moet uitzoeken. Open zullen ze.

Volgens Van Keulen is dat niet alleen leuk, maar ook hard nodig. “Rutte beseft niet dat de nacht bescherming biedt aan gemarginaliseerde groepen, aan mensen die overdag hun ei niet kwijt kunnen. Je kunt hier een familie vinden, een podium, je kunt jezelf ontwikkelen. Ik ken mensen die vrienden hebben verloren, die depressief werden. Maar er is nul besef.”

Naast club NYX doen ook veel andere Amsterdamse clubs mee aan de actie, zoals Garage Noord, Paradiso en de Marktkantine. De actie komt uit de koker van het Overleg Amsterdamse Clubs. De voorzitter van het overleg, Pieter de Kroon, zei in het Parool dat ook clubs in Utrecht Groningen, Rotterdam en Haarlem hun deuren onverbiddelijk openen. Volgend weekend belooft daarmee op zijn minst erg enerverend te worden.