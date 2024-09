Nambyar vertelt wat je niet moet missen op PITCH

Komende zaterdag wordt in Amsterdam de zevende editie van PITCH gehouden. De opzet van het festival is dit jaar wat veranderd – in plaats twee dagen duurt PITCH dit jaar nog maar een dag, en het hele gebeuren is verhuisd van het Westergasterrein naar de NDSM-werf – maar dat betekent geenszins dat het feest er dit jaar minder groot om wordt.

Een van de acts die dit jaar voor het eerst op het podium van PITCH staan is Nambyar, het nieuwe project van Amsterdammer Jesse Nambiar. Hij speelde eerder gitaar in poprockband Valerius, maar maakt als Nambyar nu alt r&b. Hier kun je een paar van zijn tracks luisteren. We spraken Jesse over zijn nieuwe project en vroegen hem welke acts we volgens hem dit jaar op PITCH absoluut niet mogen missen.

VICE: Hoi Jesse! Je bent van zanger en gitarist in een poprockband overgestapt op elektronische muziek, vanwaar deze switch?

Nambyar: Dat was niet echt een keuze, het moest eigenlijk. De laatste plaat van mijn vorige band was vrij elektronisch, dus eigenlijk is er niet heel erg veel veranderd. Ik ben in ieder geval niet overgestapt naar iets totaal anders.

Het heeft ook wel even geduurd voor ik die overstap kon maken hoor. Ik ben drie jaar bezig geweest met mijn ontwikkeling, echt door de bagger gegaan om te maken wat ik nu maak, maar het voelde als iets dat ik moest doen. Dat waar ik jaren mijn hart en ziel in stopte hield op met bestaan, en ik voelde de drang om door te gaan.

Heb jij jezelf alles wat je nu kan op gebied van produceren zelf geleerd?

Ja, ik trad altijd op in bandformatie, en opeens moest ik alles zelf doen. Dingen zoals de zang en het produceren deed ik uit het niets allemaal alleen, zonder feedback of input van anderen. Dat was wel heel erg wennen, maar ik wist dat, toen mijn band stopte, het voor mij daar niet moest stoppen. Ik leef muziek en ik besefte dat ik gewoon door moest als muzikant.

Waarom ben je niet voor een nieuwe band gegaan?

Ondertussen is Nambyar geen soloproject meer. Zo begon het wel, maar ik ben druk bezig om het uit te breiden. Ik treed live bijvoorbeeld al op met Joel Dieleman, een toetsenist, en ik merk dat ik het heel fijn vind om met hem samen te werken. Tegenwoordig schrijven we ook samen. Daarnaast ben ik ook bezig om een heel team om me heen te bouwen. Ik ben alleen wel de bron van de energie, de drijvende kracht achter de muziek. De teksten en de emotie komen van mij. Ik ben het begonnen, dus als ik niks doe gebeurt er niks. Dat is natuurlijk bij andere bandformaties anders.

Waar zie jij alt r&b de komende jaren heen gaan?

Ik denk dat het in Nederland nog geen genre is waar veel artiesten zich mee bezighouden, maar je hebt al grote internationale namen als James Blake die zich op alt r&b richten. Het eerste album van The Weeknd was ook heel erg alt r&b. Het is allemaal r&b, maar het is wat.. moodyer of zo, iets minder opgewekt. Ik denk dat het in Nederland, door internationale artiesten als The Weeknd, al wel een groot aantal luisteraars heeft. Hij is nu wat commerciëler geworden, maar zijn eerdere werk valt zeker onder het genre. Ik stap nu eigenlijk die wereld in. Het eerste nummer dat ik dropte was Warm in the Winter. Dat nummer was iets meer mainstream, de focus lag iets meer op pop in plaats van alt r&b. Ik denk dat ik een groter bereik heb door de interdisciplinariteit van mijn werk. Ik kan meerdere kanten op.

Je hebt eerder al op Eurosonic Noorderslag gestaan, je staat in oktober in de Melkweg tijdens ADE, en nu treed je voor het eerst op op PITCH. Zijn er nog andere festivals waarvan jij droomt?

PITCH was al een droom op zich. Ik had altijd al in mijn achterhoofd hoe tof het zou zijn om daar te staan en dat is dit jaar al gelukt. Hard work pays off, zeg maar. Het is fijn om dat mee te maken. Het is ook heel mooi om te zien dat mensen om me heen mijn muziek tof vinden en ik vind het een ongelofelijk compliment dat ze mij dan boeken voor een festival. Voor de toekomst zou ik dolgraag op South by Southwest of Glastonbury willen staan.

Wat aan PITCH maakte dat jij daar graag wilde staan?

De line-up sprak mij gewoon heel erg aan, ik ben er één keer geweest en toen vond ik het meteen tof. Acts als James Blake en Flume zijn heel erg groot, en als je daar tussen staat laat je toch wel zien dat jij daar ook bij hoort. Of bijvoorbeeld Mount Kimbie, die dit jaar headliner is. Het zijn allemaal acts waar ik zelf naar luister en het is te gek om daar dan naast te kunnen staan. PITCH is hét elektronische muziekfestival van Nederland.

Wat verwacht je van je optreden tijdens PITCH?

Ik verwacht dat ik echt een superleuke dag ga hebben! Ik hoop dat er ook wat mensen voor mij komen, want wij gaan gewoon los. Mijn muziek is best intens en ik ben heel benieuwd hoe mensen daarop gaan reageren.

Wat vind jij, naast de muziek, nog meer tof aan PITCH, wat maakt PITCH echt speciaal?

Ik ben er één keer geweest, en toen was ik er niet voor de mensen of de sfeer, maar om naar James Blake te kijken. Direct na die show ben ik ook weer naar huis gegaan. Uiteindelijk ga ik naar festivals voor de muziek, niet voor de mensen.

Welke acts ga jij sowieso checken tijdens PITCH?

Ik ben heel benieuwd naar Jordan Rakei, ik kijk af en toe filmpjes van hem op YouTube en die gast is een belachelijk goede muzikant. Door naar optredens te gaan kun je ook het verschil zien tussen artiesten die gewoon hun set draaien en artiesten die in hun hart echt muzikant zijn. Ik ga zeker ook naar Fatima Yahama. Ik ken hem nog uit de tijd van mijn vorige band en ik ken De Jeugd van Tegenwoordig ook, en ik vind het gewoon heel erg tof wat hij doet. Hij doet nu gewoon het ding waarop hij helemaal lekker gaat, en hij gaat geloof ik ook best wel goed. Verder ga ik sowieso naar Full Crate en Mount Kimbie, maar het liefst wil ik natuurlijk alles zien!

Bedankt Jesse, en veel plezier zaterdag!