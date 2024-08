NASA heeft de meest gedetailleerde videotour van de maan ooit uitgebracht

NASA’s Goddard Space Flight Center heeft een nieuwe videotour van de maan in 4K uitgebracht. Een aantal van de meest gedetailleerde beelden gemaakt door de Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) zijn hierin samengevoegd. De LRO is een Amerikaanse ruimtesonde die in 2009 in een baan om de maan werd gebracht om het maanoppervlak te filmen. In 2011 werd deze video al uitgebracht, maar deze nieuwe video is zo scherp dat je ongeveer in de poriën van de maan kunt kijken dankzij deze nieuwe beelden en een grote bak data.

Ernie Wright, hoofd video van het project, vertelt me in een e-mail dat dit de meest gedetailleerde tour van de maan is die tot nu toe is uitgebracht. Hij voegt eraan dat het Goddard-team eerder al 4K-beelden heeft vrijgegeven van losse plekken op maan. Maar het was nog nooit zo mooi als in deze nieuwe video van de LRO: de video zit vol close-ups en je wordt langs allerlei plekken op de maan. Het voelt bijna als een celebritytour in Hollywood.

De reis begint aan de westelijke rand van de maan bij de Mare Orientale (ook bekend als het Orientale Basin) waar het zonovergoten gedeelte en de schaduwkant van elkaar ontmoeten. Door de geologische gegevens van GRAIL-sondes van NASA samen te voegen met deze beelden laten ze zien hoe wetenschappers modellen van de maanbodem maken.

Visualisatie van de Mare Orientale. Afbeelding: NASA’s Scientific Visualization Studio

De video neemt je vervolgens mee naar de zuidpool van de maan waar het op sommige plekken wel -238°C kan zijn. Dit zijn volgens de verteller in de video “plekken waar de koudste temperaturen in het zonnestelsel zijn gemeten”. In dit stukje maan ligt ook de Shackleton-krater. Dit is een inslagkrater met een diameter van 21 kilometer en diepte van 4,2 kilometer. Het zuidelijke deel van de maan wordt ook gesierd door het kolossale Zuidpool-Aitken-bekken, dat met een diameter van 2500 kilometer en een diepte van 13 kilometer een van de grootste inslagkraters van het zonnestelsel is.

De volgende halte van onze maantour is Tycho-krater de die 100 miljoen jaar geleden is ontstaan. Vervolgens is er een korte stop bij het Aristarchus-plateau dat zo groot is dat het met het blote oog vanaf de aarde zichtbaar is. Maar ruimte-enthousiastelingen gaan waarschijnlijk het meeste jubelen van de Taurus-Littrow-vallei waar Apollo 17-astronauten Eugene Cernan en Harrison Schmitt geland. Zij zijn de laatste twee mannen die op de maan hebben rondgelopen. De video laat zien waar zij hun maanwandeling deden en de beelden zijn scherp genoeg om nog sporen van hun tocht te zien.

Last, but not least, gaan we nog even door naar de noordpool van de maan. De verteller zegt dat dit de “ideale” plek is om in toekomst een basis aan te leggen die helemaal op zonne-energie draait, omdat hier – je raadt het al – heel veel zonlicht is.

Ontelbare generaties hebben op heldere nachten al naar de maan lopen turen, maar door deze nieuwe beelden voelt het eindelijk alsof we zelf over de maan kunnen struinen.

