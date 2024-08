Natuurlijk is er nu een pornovariant op Rick and Morty

Het derde seizoen van Rick en Morty zit erop, maar fans kunnen geen genoeg krijgen van de populaire sci-fi comedyserie van Dan Harmon en Justin Roiland. Na de nogal desastreus verlopen McDonald’s marketingstunt van vorig weekend, is er nu een pornoparodie op de serie die – hoe kan het ook anders – Dick and Morty heet.



Wood Rocket, een website die zich specialiseert in het maken van pornoparodieën als SpongeKnob Squarenuts, Ten-Inch Mutant Ninja Turtles en Strokémon, heeft nu besloten om Rick and Morty onder handen te nemen. De studio kondigde het project afgelopen week aan met een semi-kuise trailer en een nogal NSFW beschrijving.

“Als Morty het weer eens verneukt, schakelt Dick zijn ex-vriendin Untitty in om hem te helpen met zijn augurk,” is te lezen in een persbericht. “Ondertussen verzacht Beth de pijn van haar scheiding met hulp van de genitaliën van Mr. Meesex en Birdperson.

In de trailer komen de voorspelbare seksgrappen voorbij, en uit hun verband gerukte Rick and Morty-quotes als “Pickle Dick,” “shlom-shlom,” “testicle-made Szechuan Sauce” – je snapt het wel.

Gezien het feit dat er vrijwel geen tv-show, film of wat dan ook is dat ontkomt aan een pornoparodie, verbaast het niemand dat er nu eentje van Rick and Morty is. Er waren al een paar amateurvideo’s met een Rick and Morty-thema, maar Wood Rocket-baas Lee Roy Myers speelt handig in op een groeiende markt waarin het ontbreekt aan professioneel materiaal.

Het gaat om het schokeffect, en ik vind het komisch om ook echt goede seksscènes te maken,” zei Myers in 2013 tegen VICE. “Ik bedoel, het is natuurlijk raar – maar als ik seksscènes maak waar mensen zich niet op kunnen aftrekken gaat er iets mis.