Nederlanders verspillen 70 miljoen kilo papier door te veelvegen na het poepen

Afgelopen maand kwam cabaretier Kasper van der Laan met een theorie om wc-papier te besparen. De winnaar van het Leids Cabaret Festival zei het volgende:

Als je op het toilet zit en je veegt je billen af, dan kijk je daarna even op het WC-papier. Dan zijn er twee mogelijkheden:

1: Het papier is vies. Dan weet je: Oké, ik moet nog een keer vegen.

2: Het papier is schoon. En dan weet je: mijn billen zijn nu ook schoon.

Maar! En nu komt het: als jij je billen veegt en het papier is schoon, dan waren je billen al schoon voordat je de laatste keer ging vegen. Dus, eigenlijk veeg je altijd één keer te vaak. En daarom vraag ik: durf je erop te gokken? Dat je veegt, het papier is vies. Maar dat je zegt: Nee, ik denk dat ik het wel heb.

We vonden dat er wel wat meer aandacht vanuit de wetenschap mocht zijn voor deze papierverspilling. Dus hebben we berekend hoeveel velletjes wc-papier, bomen en bossen je bespaart als je durft te gokken.

Eerst keken we naar het dagelijks aantal Nederlandse poepbeurten.

Professor Alexandra Zhernakova van de Universiteit Groningen, vroeg duizenden vrijwilligers hoe vaak zij dagelijks de grote behoefte deden. En uit haar onderzoek bleek dat:

49 procent van de mensen tussen de 1 en 2 keer per dag (laten we het voor het gemak op 1,5 keer per houden);

18 procent minder dan 1 keer (voor het gemak: 0,5 keer);

16,5 procent gaat meer dan 2 keer per dag (voor het gemak: 2,5 keer);

en 16,5 procent gaat 1 keer per dag naar de wc.

Met een simpel rekensommetje komt dit uit op een dagelijks gemiddelde van 1,4025 keer.

De bevolkingsteller van het Centraal Bureau voor Statistiek schat dat er op dit moment 17.204.044 mensen in Nederland wonen. Aangezien kinderen pas vanaf 36 maanden zindelijk zijn, tellen de baby’s uit 2015, 2016 en 2017 niet mee voor onze berekening. Dus moeten we die 283.284 niet-vegende baby’s weglaten uit onze berekening. Dan komen we op een totaal van 17.204.044-283.284 = 16.920.760 toiletpapiergebruikers.

Met het gemiddelde van 1,4025 poepbeurt komen we dan op een dagelijks totaal van 23.731.365 Nederlandse poepbeurten.

Vervolgens was het belangrijk om te bepalen hoeveel schone toiletrollen er werden weggespoeld.

Een jaar geleden berekenden we hoeveel een Nederlandse drol gemiddeld kost. Toen kwamen we erachter dat er ongeveer 8,5 velletjes wc-papier per keer worden gebruikt. Aangezien dit cijfer niet voor poepen gold, kozen we voor gemiddeld twintig vellen per drol. Laten we aannemen dat deze hoeveelheid velletjes niet is veranderd.

Als we ervan uitgaan dat we vier keer per poepbeurt vegen, dan gebruiken we met gemiddeld 5 vellen per veeg. De laatste veeg – met schoon papier als resultaat – is volgens Van der Laan zonde. We verspillen dagelijks dus 118.656.830 toiletpapiertjes. Dit komt neer op 356.327 schone, onnodig verspilde, eenlaagse wc-rollen (als we ervan uitgaan dat er gemiddeld 333 vellen op een rol zitten.)

Hoogleraar afvalwaterzuivering Jules van Lier vertelt aan Trouw: “Per jaar gooien we in Nederland zo’n 200.000 ton papier in het riool.” Dit komt neer op 11,82 kilo per toiletgebruiker en een dagelijks gemiddelde van 32,38 gram.

De Nederlandse toiletgebruiker plast gemiddeld 3 tot 7 (dus zeg 5) keer per dag. Samen met de 1,4025 poepbeurten, worden er dan in het totaal 82,5 vellen gebruikt. Als er dagelijks 32,38 gram papier wordt gebruikt, kunnen we concluderen dat een velletje gemiddeld 0,392 gram weegt. Dan verspilt een Nederlander dagelijks 2,7489 gram. Hiermee verspillen de 16.920.760 Nederlandse toiletpapier-gebruikers dagelijks 46.513 kilo wc-papier. Dit is jaarlijks 67.909.676 kilo: bijna zeventig miljoen kilo papier verspild aan laf poepen.

Goed, maar wat is zeventig miljoen kilo papier nou precies? “Van één boom is ongeveer 45 kilo wc-papier te maken,” valt te lezen in Vrij Nederland. Dit betekent dat er welgeteld jaarlijks 1.555.555 bomen tegen de vlakte gaan door onze onzekerheid.

Om even te illustreren hoeveel bomen dat zijn: het Amsterdamse Bos heeft er zo’n 200.000. Dus elke veeg voor de zekerheid kost ons jaarlijks bijna acht keer het Amsterdamse Bos.

Nadat je deze cijfers hebt gezien, vragen we het opnieuw: Durf je het erop te wagen? Dat je veegt, het papier is vies. Maar dat je zegt: “Nee, ik denk dat ik het wel heb.”

Je kunt er bomen mee redden.