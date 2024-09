Neem een duik in de oneindige poel van ruimtefoto’s door NASA

Je zou denken dat een organisatie als NASA, altijd bezig met de ruimte en de toekomst, een website heeft met een futuristisch randje. Alleen niets is minder waar. Een zoektocht door de fotoarchieven was net zo’n succes als de lancering van de Challenger. Maar gelukkig komt daar nu verandering in. Een nieuwe update zorgt ervoor dat je door de database van meer dan tien NASA-centra kunt spitten, waarin documenten zitten die teruggaan tot de oprichting in 1958. Je kunt nu dus elke foto die je zoekt daadwerkelijk vinden, van de maanlanding tot de laatste foto’s van Titan.

Wij zijn vast in de archieven gedoken en vonden wat prachtige foto’s van de ruimte en andere hemelse verschijnselen, maar er zitten ook interessante beelden tussen van de mensen en machines die onderdeel uitmaken van NASA. Zo kwamen we terecht bij de Russische kosmonaut Gennady Padalka, die er best goed uitziet op aarde waar er zwaartekracht is, maar in de ruimte een hoofd krijgt waar je prima memes bij kunt maken. Deze foto is toevallig ook de enige foto die je vindt als je “UFO” intypt. Verder vind je er raceauto’s, suikerkristallen in een waterbubbel, een maan die eruit ziet als Death Star, een robotastronaut, een HoloLens experiment, en een neplichaam dat een Skylab-team in 1973 achterliet voor het volgende team.

De dummy die achter gelaten werd door de Skylab 3 crew voor de Skylab 4 crew

De nieuwe site heeft de allervetste foto’s van nevel, supernova’s, sterrenstelsels , de melkweg en nog veel meer. Zo kun je de leukste screensavers en achtergronden voor je computer vinden.



Check een paar van onze favorieten hieronder:

NASA/JPL/Space Science Institute, Circling Satellites, 2007

GSFC, Into the Depths of the Lagoon Nebula, 2011

JPL, Flying by the Death, 2010

GSFC, The Twin Jet Nebula, 2015

JPL/NASA/UCLA/William K. Hartmann, Hartmann Background, 2007

NASA/JPL-Caltech/Roma Tre Univ., NuSTAR View of Galaxy NGC 1068, 2015

NASA/JPL-Caltech, North America Nebula in Different Lights, 2011

GSFC, Behemoth Black Hole Found in an Unlikely Place, 2016

NASA/ESA, Quasar Drenched in Water Vapor Artist Concept, 2012

NASA/JPL-Caltech/Univ.of Ariz., Comets Kick up Dust in Helix Nebula, 2007

NASA/JPL-Caltech, Black Holes: Monsters in Space Artist Concept Download, 2013

