Neem een kijkje in het post-apocalyptische universum van Blue Crime

De Amsterdamse jongen en meisjes van Blue Crime bouwen met hun muziek naar eigen zeggen een “post-apocalyptisch universum”. Nou, het lijkt erop dat we de schuilkelder hebben gevonden waarin ze het einde van de wereld uitzitten en muziek maken. In hun nieuwe video voor Blue Nocturnal zie je de bandleden en wat andere lotgenoten in een donkere ruimte zitten en knutselen aan een mysterieus lichtgevend object. In een mail vertelt Blue Crime ons dat ze zelf ook niet weten wat er nou aan het einde van de clip daadwerkelijk gebeurt, dus of we ze nog levend terugzien blijft de vraag. Grapje: de band is springlevend en gaat binnenkort op tour. Ze komen onder meer langs Parijs, Londen en een knus strandfestival in Italië. Gelukkig maar.

Bekijk de clip hieronder en check ook even de tourdata om te zien of ze nog bij je in de buurt spelen.