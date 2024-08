Negen artiesten om op los te gaan tijdens Horst Festival

In vijf jaar tijd heeft Horst Arts & Music Festival zich weten vestigen als een van de belangrijkste elektronische muziekfestivals van België. Ze zijn zelfs zo goed bezig dat Resident Advisor hen op de vierde plaats in hun top tien van beste septemberfestivals ter wereld heeft gezet. In dat lijstje staan ze tussen het Oegandese Nyege Nyege en Field Manoeuvres in het Verenigd Koninkrijk.

Het kunst-, muziek-, en architectuurfestival heeft de afgelopen maand geen moeite gespaard om de bezoekers optimaal te laten genieten van de apocalyptische sfeer op de verlaten militaire site in Vilvoorde. Tussen al die verlaten gebouwen en interessante kunstwerken kun je van 13 tot 15 september een heleboel artiesten zien spelen.

Videos by VICE

Drie dagen feesten met twintig artiesten per dag. Wij kozen er negen uit, waarvan drie uit België, want we mogen natuurlijk niet vergeten dat ons land ook heel wat te bieden heeft op muzikaal vlak.

Objekt

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/users/1766118&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true

Objekt staat bekend als vernieuwer van de elektronische muziek, omwille van zijn polyritmische mixstijl. Hoewel techno zijn grootste liefde is, draait hij ook electro, house, acid of drum’n’bass. Zijn ingewikkelde puinhoop van allerlei muziekgenres is zo doordacht dat je toch altijd moeiteloos de juiste ritmes zult vinden om te blijven dansen. Het is dan ook geen toeval dat Objekt werd verkozen tot beste dj van het jaar (2018) door MixMag.

Shanti Celeste

Deze Chileense dj woont al sinds zijn kinderjaren in Engeland, en runt nu met Housework haar eigen club in Bristol. Liefhebbers van house, disco, techno en electro mogen haar set absoluut niet missen. De muziek van Shanti Celeste kruipt onder je huid, en dankzij haar eclectische smaak, zal je je vriendengroep, ondanks al jullie verschillen in muzieksmaken, niet eens moet splitsen.

Marcel Dettmann

Moeten we deze Duitser echt nog voorstellen? Als onbetwiste pionier van de internationale technoscene is deze Berliner een van de belangrijkste resident dj’s van Berghain. In 2006 startte hij zijn label Marcel Dettmann Records, om bevriende artiesten wat extra aandacht te bezorgen. Echt een goede vriend, die Marcel. Dettmann staat voor rauwe techno met metaalachtige geluiden en een hypnotiserende energie die je hele lichaam overneemt. Gaat heftig worden.

Deena Abdelwahed

Deena Abdelwahed is van Tunesische afkomst. Ze werd geboren in Qatar en studeerde Schone Kunsten in Tunis, voordat ze zich onderdompelde in de elektronische muziek. Nu is ze resident bij de Concrete Club in Parijs. Haar muziek gaat om thema’s als patriarchie, en voor haar laatste album werkt ze samen met Abdullah Miniawy, een Egyptische dichter. Ze is een van de belangrijkste spelers uit de steeds populairder wordende Arabische technobeweging.

Lafawndah (live)

Lafawndah is een in Parijs geboren Egyptisch-Iraanse dj en producer die tegenwoordig in New York woont en r&b-achtige electro-tropische pop maakt. In 2019 releaste hij al twee nummers als voorproefje van zijn nieuwe album, dat binnenkort uitkomt. In het nummer ‘Daddy’ laat Lafawndah ons via zachte r&b kennis maken met haar familieverhalen. Ze blijft een mysterieus figuur, maar gelukkig kan je binnenkort iets meer van haar ontdekken op Horst.

Gesloten Cirkel (live)

Tien jaar geleden wist Gesloten Cirkel zijn plek te claimen in de technoscene met zijn eerste EP op Murder Capital. Ondertussen weten we nog steeds niet veel over hem, naast het feit dat hij uit Rusland komt en een rauwe, vaak ravey, mix van retro klinkende electro en moderne techno speelt. Zijn experimentele set op Horst wordt er eentje om absoluut niet te missen.

Hantrax

Hantrax – echte naam: Hans Swolfs – valt een beetje te vergelijken met een UFO. Deze elektronische muziekproducent en punk-gabber uit Antwerpen is een enorm veelzijdige artiest, die vooral bekend is in de undergroundscene.

Op Horst mag je van hem een set met vol modernistische, ambient- en dancemuziek verwachten. En hoe zou je zijn set kunnen missen als je nu al weet dat die episch gaat zijn? Oh ja, en een paar weken geleden stuurden we onze reporter op date met hem.



Walrus

Walrus is de man achter label ‘Basic Moves’, en in zijn muziek verkent hij de grenzen van house, techno en electro. Met zijn label gaat hij op zoek naar geluiden en invloeden van verschillende generaties, terwijl de releases tegelijk ook origineel uit de hoek weten te komen. Resident Advisor omschrijft de Brusselaar – terecht – als een van de spannendste local dj’s van het moment in België.

Celine Gillain

Céline Gillain releaste onlangs haar debuutalbum ‘Bad Woman’, en geloof ons: je zult de naam van deze Brusselse nog vaker horen vallen. Haar electropop wordt beïnvloed door techno en new wave en die mengt ze met ongebruikelijke teksten over liefde, feminisme en vrijheid, die ze weet te combineren met minimalistische technobeats.

Koop nu razendsnel je tickets voor Horst, voordat ze allemaal uitverkocht zijn.