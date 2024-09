Neonkleurige vloeistoffen zorgen voor een kosmisch schouwspel in 4K

Videokunstenaars als Roman De Giuli en Thomas Blachard hebben ons al eerder de visuele pracht van bewegende, kleurrijke vloeistoffen onder een macrolens laten zien. De Russische motion graphic-kunstenaar en fotograaf Ruslan Khasanov voegt zich nu in dat rijtje experimentele kunstenaars. In zijn video NEON 4K zet hij neonkleurige vloeistoffen naar zijn hand door ze op prachtige psychedelische manieren te laten oplossen en in elkaar over te laten vloeien.

Khasanov schoot de video met een fotocamera en een macrolens van Sony. Naast veelvuldig gebruik van stippen creëert hij ook een effect dat lijkt op het poollicht. Hij legt de vloeistoffen zo vast in een kosmisch schouwspel dat veel weg heeft van de special effects in oude sciencefictionfilms. Bekijk de video hieronder:

Klik hier om meer van het werk van Ruslan Khasanov te zien.