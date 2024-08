Never Gonna Give You Up: de gast die de Rickroll bedacht

Korte update: er is zojuist uitgelekt wie de mol is. Klik op deze link voor het artikel van de Telegraaf.

Gefeliciteerd, je werd net gerickrolled. Of je bent er, slim als je bent, aan ontsnapt, omdat die trollmethode al meer dan tien jaar over het internet zwerft. Achter zo’n spannende link zit niets anders dan Never Gonna Give You Up van Rick Astley.

Altijd weer die Rick. De trailer van de nieuwste GTA? Rick Astley. Nieuwe wetenschappelijke inzichten over een naderende invasie van buitenaardse wezens? Rick Astley. Een uitnodiging voor een feest met gratis champagne? Rick motherfucking Astley.

