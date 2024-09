We spraken een ninja over hoe hij zijn geld verdient

Ninja’s zijn krijgers die gespecialiseerd zijn in spionage, zwaardvechten en het uitvoeren van gerichte aanslagen. Ze waren vooral actief in Japan in de zeventiende eeuw, en ik vraag me af of er in 2019 in Nederland nog mensen zijn die zichzelf ninja noemen, en hier bijvoorbeeld hun beroep van hebben gemaakt.

Daarom spreek ik af met Chris Tammes. Hij is oprichter en eigenaar van de Nederlandse Ninja Academie, waar hij cursussen geeft aan kinderen in ‘ninja sport- en spel-avonturen’. Alhoewel ik een Bruce Lee-achtig figuur met een zwart strak pak en een bivakmuts op verwacht, heeft Chris, een nuchtere Zaandammer, voor de gelegenheid een samurai-pak aangetrokken. Deze outfit doet hij tijdens zijn lessen vaak aan omdat hij als samurai de vijand speelt van zijn ninja’s in opleiding.

Videos by VICE

Chris Tammes – foto via de auteur

VICE: Hoi Chris, wat vind je zo cool aan ninja’s?

Chris: Ninja’s zijn een soort super-sluipmoordenaars die bij iedereen tot de verbeelding spreken. Als je een ninja-hoofdband om hebt en een ninja-pak aan hebt, durf je meer en voel je je stoerder. Dat weten de kinderen die ik lesgeef ook. Ninja zijn geeft ze zelfvertrouwen.



Hoe ben jij in het ninja-wereldje terechtgekomen?

Ik heb een hbo Bedrijfskundige Informatica gedaan. Tijdens mijn opleiding vond ik het al niet tof, maar toen ik eenmaal werkte, vond ik het helemaal vreselijk. Ik zat de hele dag op een duf kantoor met mensen die me geen fuck interesseerden. Naast mijn werk deed ik fanatiek aan karate en gaf ik karateles. En toen realiseerde ik me op een dag: ninja is veel cooler dan karate, en opende ik de Nederlandse Ninja Academie.

Hoe heb je dat gedaan?

Ik was de eerste in Nederland die hiermee begon, dus bedacht ik gewoon wat een ninja moet kunnen: sluipen, verstoppen, koprollen. Vervolgens heb ik een programma in elkaar gedraaid en een website gemaakt. In eerste instantie bood ik alleen kinderfeestjes aan. Met succes, want al snel had ik zo’n vijf feestjes per week. Van zo’n feestje bleef wel wat over, dus besloot ik in 2011 te stoppen met werken. Tegenwoordig draaien mijn werknemers de feestjes, en biedt de Nederlandse Ninja Academie inmiddels veel meer aan.

Wat dan nog meer?

Sinds 2,5 jaar organiseren we evenementen en cursussen door heel Nederland. Daar hangt een beter business-model aan. Ieder weekend is er een ninja-evenement met plek voor 39 kinderen. De cursussen zijn een uurtje per week en daar draaien we er meestal zo’n zes per week van. Dat zou trouwens veel meer kunnen zijn, maar ik kom momenteel mensen tekort die de lessen willen geven. Ik geef zelf nog maar één keer per week les. Eigenlijk vooral om mijn zelfbedachte programma’s in de praktijk te zien. Verder ben ik vooral bezig met programma’s schrijven en met de promotie en planning.

Dat klinkt vooral als een bedrijf runnen, en niet als een spannend spionnenleven.

Ik heb wel eens geprobeerd om een meer serieuze ninja te worden. Ik nam ninjutsu-lessen, dat is een krijgskunst uit Japan, waarvan de beoefenaars zich vaak ninja’s noemen. Maar vaak voelen ze zich zo serieus ninja dat het niet meer gezellig is. Als ik de Ninja Academie promoot op Facebook, krijg ik iedere week weer van een ninjutsu’s te horen dat mijn school niet ninja-waardig is. Daar kan ik wel om lachen, want uiteindelijk ben ik ook geen echte ninja. Ik ben geen 17e-eeuwse Japanner, ik ben een Europeaan met een ninja-business.

Wat leveren al die cursussen, feestjes en evenementen nou op?

Een feestje kost 165 euro en ik doe er zo’n 20 per maand. Daar haal ik dus 3300 euro omzet per maand uit. Mijn ninja-evenementen leveren ruim 3000 euro per maand op. De 9-weekse cursus zo’n 5000 euro per maand. Oja, we verkopen ook nog merchandise. Truien, shirts en petjes voor 20, 15 en 12,50 euro per stuk. Daar zit een marge van zo’n 25 procent op en wat ik daarmee verdien wisselt een beetje.

Ok, vroeger kregen ninja’s vooral eer. Maar jij krijgt ruim 11000 euro per maand.

Ja, maar ik kan natuurlijk niet alles houden. Ik heb bijvoorbeeld iemand in dienst om me te helpen met het ontwikkelen van programma’s. Daarnaast heb ik nog een feestjes-ninja, een evenementen-ninja en een les-ninja in dienst. Mijn ninja’s krijgen tussen de 10 euro 12,50 euro bruto per uur. Voor een gymzaal betaal ik zo’n 15 euro per uur, dus dat valt wel mee. Maar ik geef per 9-weekse cursus dan wel weer zo’n 250 euro uit aan advertenties. Ook heb ik een bus voor mijn ninja’s die verder weg lesgeven. Oja, en ik heb een boel foam-zwaarden en ander gymmateriaal in moeten kopen.

En een kantoor dan?

Volgende week krijgen we een kantoor. Programma’s ontwikkelen doen we nu gewoon op een flexwerkplek van de Rabobank, dus dat is gratis. Die bankiers kijken soms wel met een vragende en verwarde blik naar ons. We hangen daar namelijk altijd in een loungestoel terwijl we over ninja-spellen praten. We worden dan vaak net iets te enthousiast en maken dan flink wat gekke geluiden in ninja-sferen. Daarom kijk ik er naar uit om een kantoor te hebben. Met een nintendo en een tafel met bier en whiskey. En mijn kostuums natuurlijk.

Hoe kom je aan de kostuums?

Een vriendin van mijn vrouw die in het larpen zit, maakt die voor ons. Ze vraagt er nauwelijks iets voor. Alleen materiaalkosten. Het moet er tof uitzien maar je moet er ook mee kunnen rennen en het moet veilig zijn. Een samurai pantser is in het echt van metaal. Dat is natuurlijk niet veilig en praktisch. En in een draken-outfit moet je ook nog lekker kunnen bewegen.

Wat ben je zelf het liefste? Draak? Samurai?

Tijdens onze lessen, evenementen en feestjes spelen de kinderen altijd ninja. De instructeur verkleedt zich vaak als samurai, draak, waterdraak of ronin. Een ronin is een soort struikrover. De samurai is een ridder-achtig figuur en speelt de badguy in onze lessen. Ik ben het liefste samurai. Omdat ik dan maf kan schreeuwen, met mijn zwaard kan zwaaien en als een wilde kan rondrennen. Een draak spelen is ook leuk maar draken kunnen niet praten of zwaarden vasthouden, dat vind ik minder. Toch heeft elk karakter wel wat. In ons nieuwste verhaal zit een oni: een soort geestesfiguur met een Japans masker met van die hoorntjes en slagtanden.

Cool. Hoe zit het met opkomende concurrentie?

Ik ben niet zo bang voor nieuwe concurrentie, omdat ik in mijn lessen veel gebruik maak van zelfbedachte verhalen en we dus redelijk uniek zijn. Als iemand ons echt gaat kopiëren heeft die niet genoeg creativiteit om een bedrijf als het mijne te runnen. En als iemand net zoiets gaat doen maar dan met andere verhalen, ach ja, Nederland is groot genoeg. En anders hebben we nog Belgie en Duitsland.

Wat zijn je andere toekomstplannen?

Er ligt een heel ninja-concept klaar voor volwassenen. Bijvoorbeeld vrijgezellenfeestjes en bedrijfs- en teamuitjes. Verder wil ik steeds meer laten doen door werknemers zodat ik uiteindelijk inkomsten genereer zonder dat ik daar iets voor hoef te doen.Voor feestjes alleen al zou dat zo’n 2400 euro per maand betekenen.

Als je geld gaat binnenhalen zonder dat je daar nog iets voor hoeft te doen, zit je ook wel veilig wat je pensioen betreft.

Ja, het bedrijf is mijn pensioen. Wie weet willen mijn kinderen het wel gaan runnen. Alhoewel mijn zoontje ninja echt fucking eng vindt. Mijn dochter vindt het wel leuk, die vertelt ook altijd op school dat haar vader een ninja is. Dan geloven de andere kids haar niet, maar het is wel degelijk waar.



Denk je nooit, ik ben ninja, laat ik een echte sluipmoordenaar worden?

Sluipmoordenaars zijn van alle tijden, maar als je een sluipmoordenaar bent met een bandana en een zwaard word je waarschijnlijk gewoon neergeknald.